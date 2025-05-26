Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот пляж в Бретани выглядит как Карибы — и почти никто о нём не знает
Так начиналась история миллиардера: в 17 лет он уже удивил университет — теперь это весь мир
Эти улицы Марселя обойдутся вам в целое состояние: узнайте, сколько там стоит квадратный метр
Прожить полжизни и не увидеть: цветы, которые цветут раз в полвека
Трамвай против автобуса: почему в СССР рельсовый вагон оставался королём городского транспорта
Чистота без химии: что залить в мотор, чтобы он сиял изнутри
Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы
Забудьте о химии: как оградить лук от вредителя с помощью обычных материалов
Всего три короткие ночи — и ваша кровь уже не та: что меняется внутри организма

Кап-Негре: эксклюзивный район, где скрыта летняя вилла экс-первой леди Франции Карлы Бруни

2:02
Туризм

Среди сосен и ароматной лаванды, на склоне живописного утёса Кап-Негр-Ле-Лаванду, скрыта летняя вилла Карлы Бруни — место, где время словно остановилось. Именно здесь, на каменной лестнице старинного особняка, Карла позирует в бледно-розовых брюках, босиком, окружённая аурой утончённой простоты.

Кап-Негре, Франция
Фото: commons.wikimedia by Joanbanjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кап-Негре, Франция

Замок Фараги был построен в 1937 году архитектором Андре Фараджи как миниатюрная крепость, обращённая к Средиземному морю. Работы велись с 1934 по 1937 годы, и сегодня здание остаётся частью эксклюзивного жилого комплекса Кап-Негре — одного из самых закрытых районов французской Ривьеры.

Интерьеры замка сохранили дух 30-х годов: голубая плитка в ванной, лаконичные формы, минимум декора. Дом не кичится роскошью, но наполнен подлинным уютом. По словам Николя Саркози, вилла — "большой каменный дом с черепичной крышей, очень тёплый, но без излишеств".

Семья Бруни играет особую роль в истории дома. Как вспоминает мать Карлы, идея обосноваться здесь принадлежала отцу Карлы — Вирджинио Бруни Тедески. С тех пор летние комнаты остаются в пользовании семьи. Здесь не устраивают светских приёмов, а живут тихо, почти уединённо, наслаждаясь видом, покоем и наследием.

В 2008 году в прессе появился редкий репортаж с фотосессией Николя Саркози и Карлы Бруни на вилле. Эти кадры — один из немногих визуальных рассказов о частной жизни президентской четы вне официальных резиденций.

Летняя резиденция Бруни — не просто дом у моря. Это часть семейной памяти, архитектурный памятник и личная гавань, где роскошь проявляется не в золоте, а в тишине, старых плитках и шуме прибоя.

Уточнения

Ка́рла Бру́ни (итал. Carla Bruni, по заключении брака Карла Бруни (Брюни́)-Саркози, фр. Carla Bruni Sarkozy, род. 23 декабря 1967, Турин, Италия) — итало-французская супермодель, композитор, поэт-песенник и певица, а также экс-первая леди Франции. Третья жена 23-го президента Франции Николя Саркози со 2 февраля 2008 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Домашние животные
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят Аудио 
Загадочный экран во Вселенной: космос преподнес ученым нечто необъяснимое
Наука и техника
Загадочный экран во Вселенной: космос преподнес ученым нечто необъяснимое Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Европа переходит к плану Б: когда свои склады пусты, паникуем и бежим за оружием к США Дмитрий Плотников Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Этот пляж в Бретани выглядит как Карибы — и почти никто о нём не знает
Так начиналась история миллиардера: в 17 лет он уже удивил университет — теперь это весь мир
Эти улицы Марселя обойдутся вам в целое состояние: узнайте, сколько там стоит квадратный метр
Прожить полжизни и не увидеть: цветы, которые цветут раз в полвека
Трамвай против автобуса: почему в СССР рельсовый вагон оставался королём городского транспорта
Кап-Негре: эксклюзивный район, где скрыта летняя вилла экс-первой леди Франции Карлы Бруни
Чистота без химии: что залить в мотор, чтобы он сиял изнутри
Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы
Забудьте о химии: как оградить лук от вредителя с помощью обычных материалов
Всего три короткие ночи — и ваша кровь уже не та: что меняется внутри организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.