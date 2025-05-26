Кап-Негре: эксклюзивный район, где скрыта летняя вилла экс-первой леди Франции Карлы Бруни

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Среди сосен и ароматной лаванды, на склоне живописного утёса Кап-Негр-Ле-Лаванду, скрыта летняя вилла Карлы Бруни — место, где время словно остановилось. Именно здесь, на каменной лестнице старинного особняка, Карла позирует в бледно-розовых брюках, босиком, окружённая аурой утончённой простоты.

Фото: commons.wikimedia by Joanbanjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кап-Негре, Франция

Замок Фараги был построен в 1937 году архитектором Андре Фараджи как миниатюрная крепость, обращённая к Средиземному морю. Работы велись с 1934 по 1937 годы, и сегодня здание остаётся частью эксклюзивного жилого комплекса Кап-Негре — одного из самых закрытых районов французской Ривьеры.

Интерьеры замка сохранили дух 30-х годов: голубая плитка в ванной, лаконичные формы, минимум декора. Дом не кичится роскошью, но наполнен подлинным уютом. По словам Николя Саркози, вилла — "большой каменный дом с черепичной крышей, очень тёплый, но без излишеств".

Семья Бруни играет особую роль в истории дома. Как вспоминает мать Карлы, идея обосноваться здесь принадлежала отцу Карлы — Вирджинио Бруни Тедески. С тех пор летние комнаты остаются в пользовании семьи. Здесь не устраивают светских приёмов, а живут тихо, почти уединённо, наслаждаясь видом, покоем и наследием.

В 2008 году в прессе появился редкий репортаж с фотосессией Николя Саркози и Карлы Бруни на вилле. Эти кадры — один из немногих визуальных рассказов о частной жизни президентской четы вне официальных резиденций.

Летняя резиденция Бруни — не просто дом у моря. Это часть семейной памяти, архитектурный памятник и личная гавань, где роскошь проявляется не в золоте, а в тишине, старых плитках и шуме прибоя.

Уточнения

Ка́рла Бру́ни (итал. Carla Bruni, по заключении брака Карла Бруни (Брюни́)-Саркози, фр. Carla Bruni Sarkozy, род. 23 декабря 1967, Турин, Италия) — итало-французская супермодель, композитор, поэт-песенник и певица, а также экс-первая леди Франции. Третья жена 23-го президента Франции Николя Саркози со 2 февраля 2008 года.

