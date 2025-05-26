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Тайны Вонсана манят: Россия открывает морской путь к самому закрытому курорту мира

1:51
Туризм

С июня 2025 года Россия и КНДР планируют открыть прямое морское сообщение между Владивостоком и северокорейским курортом Вонсан-Калма.

Вонсан, КНДР
Фото: commons.wikimedia by Clay Gilliland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вонсан, КНДР

Об этом газете "Известия" рассказал посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Сейчас прорабатываются детали маршрута: возможно, туристов доставят либо прямыми рейсами, либо на комфортабельных паромах.

Курорт Вонсан-Калма — один из самых амбициозных туристических проектов КНДР. Он расположен на побережье Японского моря и включает пятикилометровую пляжную зону, 150 зданий, включая отели, пансионаты, рестораны, магазины, кинотеатр, стадион, аквапарк и даже собственный аэродром. Комплекс строился с прицелом на международный туризм и открыт для ограниченного потока иностранных гостей.

Продажей туров занимается оператор "Восток-Интур", который уже предлагает путёвки с полным обслуживанием. Цены стартуют от 150 000 рублей, включая трёхразовое питание, размещение и программу пребывания. Основной интерес к новому направлению проявляют туристы с Дальнего Востока, желающие совместить необычный формат отдыха с морским путешествием.

Для КНДР запуск морского маршрута — часть стратегии по расширению внешнего туризма и восстановлению экономики. Для России — способ углубления сотрудничества с соседом и диверсификации туристических направлений в Азии.

Паромное сообщение между Владивостоком и Вонсаном может стать новым этапом в развитии регионального туризма, открывая россиянам доступ к редкому, закрытому миру Северной Кореи — теперь не только по воздуху, но и по морю.

Уточнения

Вонса́н — город и порт на юго-востоке КНДР, административный центр провинции Канвондо.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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