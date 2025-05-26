Автобус в Турцию: как добраться из Крыма без переплат - детали внутри

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 6 мая из Крыма стартовали регулярные автобусные рейсы в Турцию. Турецкий перевозчик Luks Yilmaz открыл маршрут Симферополь — Анкара — Стамбул, предоставляя жителям полуострова прямое наземное сообщение с ключевыми городами Турции.

Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стамбул

Поездка занимает примерно 2,5 суток, охватывая территорию сразу нескольких стран и городов. Пассажиры отправляются из Симферополя по пятницам, а в обратный путь из Стамбула автобусы выезжают по вторникам.

Стоимость билета составляет 13 000 рублей в одну сторону. В цену включён провоз до 35 кг багажа, а приобрести билет можно через телеграм-бот в официальном канале перевозчика, что делает процесс бронирования быстрым и удобным.

Маршрут построен с учётом пересечения ключевых транспортных узлов и популярных городов. Он проходит через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун и Анкару, прежде чем добраться до конечной точки — Стамбула.

Компания Luks Yilmaz активно расширяет сеть маршрутов по югу России. Помимо Крыма, её автобусы уже курсируют из Ростова-на-Дону, Краснодара, Махачкалы, Грозного, Нальчика и Владикавказа в крупнейшие города Турции: Стамбул, Бурсу, Аланию, Мерсин и Анкару.

Новое направление из Симферополя становится востребованной альтернативой авиаперелётам, особенно в условиях ограничений и высокой стоимости авиабилетов. Для многих это способ не только добраться до Турции, но и с комфортом увидеть несколько стран по пути.

Таким образом, запуск автобусных рейсов открывает новые логистические возможности и делает Турцию ещё ближе для жителей Крыма.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul, ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

