Пилот раскрывает правду об адской дыре для путешественников — самолёты в очереди на взлёт и посадку

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

35-летний пилот Пит Каппио, который стал популярным в соцсети с 162 000 подписчиками, решил показать, что проходит на взлетно-посадочной полосе, когда он готовится к взлету.

Фото: commons.wikimedia.org by Bidgee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Qantas самолет

К примеру, вылететь из Ньюарка (США) стало почти невозможно, и его даже окрестили "адской дырой для путешественников". Всё это происходит из-за сбоев в системе управления воздушным движением, проблем с строительством и ухода сотрудников Федерального управления гражданской авиации. В результате количество разрешенных рейсов на вылет и прибытие в Ньюарк резко сократилось.

Каппио поделился, что его самолет оказался 27-м в очереди на взлет из-за закрытой взлетно-посадочной полосы. Он даже показал своим подписчикам, как "катастрофически" все ждут в аэропорту. В своем вирусном видео он заявил, что на взлет им понадобилось 57 минут!

Несмотря на все сложности, Каппио похвалил авиадиспетчеров за их работу в таких условиях. Он заверил путешественников, что перелеты из этого "осажденного хаба" абсолютно безопасны, но отметил, что приходится ожидать задержек и возможных отмен, передает nypost.

Уточнения

Нью́арк — город на северо-востоке США, крупнейший город штата Нью-Джерси и административный центр округа Эссекс. Население около 282 тыс. чел. (2019).



