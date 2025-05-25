Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бронирование путевок с ключевых азиатских рынков резко упало накануне летнего сезона.

Фото: freepik.com by stockking Путешественница в летней шляпе держит авиабилет

Причина в слухах о возможном землетрясении, предсказанном художником манги Рё Тацуки. В его графическом романе, впервые опубликованном в 1999 году, говорится о мощном землетрясении и цунами, которые должны произойти в июле 2025 года. Эти слухи вновь ожили в социальных сетях и привлекли внимание путешественников.

Япония, расположенная в "Огненном кольце", действительно одна из самых сейсмоопасных стран. Ученые подчеркивают, что предсказать время землетрясения невозможно, но, согласно данным ForwardKeys, с апреля бронирования авиабилетов из Тайваня, Южной Кореи и Гонконга сократились на 50%. В пик сезона с конца июня по начало июля количество бронирований снизилось на 83%. Авиакомпании, такие как Greater Bay Airlines и Hong Kong Airlines, даже сократили рейсы в Японию.

Губернатор префектуры Мияги Ёсихиро Мурай призвал людей не воспринимать слухи всерьез, а Метеорологическое агентство напомнило, что современная наука не может точно предсказать землетрясения, пишет The Japan Times.

Уточнения

Сезон - часть года, характеризующаяся какими-либо явлениями природы (например, сезон дождей) или постоянно используемая для определённых работ (например, сезон уборки урожая), занятий или отдыха (например, брачный сезон, сезон охоты, купальный сезон, лечебный сезон и пр.).



