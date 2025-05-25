Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руки как у фитнес-модели: 9 упражнений избавят от дряблости
Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя
Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США
Ризотто на ужин: 7 секретов, которые сделают ваше блюдо идеальным
Дания на пороге рекорда: пенсионный возраст повысится до 70 лет
Он пережил динозавров и почти не изменился: древний властелин морской бездны
Актёр Омар Си поскандалил с сотрудниками железнодорожной компании в Париже
Первая помощь при солнечном ожоге комнатного растения: что делать правильно
Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки

Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе

1:22
Туризм

Бронирование путевок с ключевых азиатских рынков резко упало накануне летнего сезона.

Путешественница в летней шляпе держит авиабилет
Фото: freepik.com by stockking
Путешественница в летней шляпе держит авиабилет

Причина в слухах о возможном землетрясении, предсказанном художником манги Рё Тацуки. В его графическом романе, впервые опубликованном в 1999 году, говорится о мощном землетрясении и цунами, которые должны произойти в июле 2025 года. Эти слухи вновь ожили в социальных сетях и привлекли внимание путешественников.

Япония, расположенная в "Огненном кольце", действительно одна из самых сейсмоопасных стран. Ученые подчеркивают, что предсказать время землетрясения невозможно, но, согласно данным ForwardKeys, с апреля бронирования авиабилетов из Тайваня, Южной Кореи и Гонконга сократились на 50%. В пик сезона с конца июня по начало июля количество бронирований снизилось на 83%. Авиакомпании, такие как Greater Bay Airlines и Hong Kong Airlines, даже сократили рейсы в Японию.

Губернатор префектуры Мияги Ёсихиро Мурай призвал людей не воспринимать слухи всерьез, а Метеорологическое агентство напомнило, что современная наука не может точно предсказать землетрясения, пишет The Japan Times.

Уточнения

Сезон - часть года, характеризующаяся какими-либо явлениями природы (например, сезон дождей) или постоянно используемая для определённых работ (например, сезон уборки урожая), занятий или отдыха (например, брачный сезон, сезон охоты, купальный сезон, лечебный сезон и пр.).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Ризотто на ужин: 7 секретов, которые сделают ваше блюдо идеальным
Дания на пороге рекорда: пенсионный возраст повысится до 70 лет
Он пережил динозавров и почти не изменился: древний властелин морской бездны
Актёр Омар Си поскандалил с сотрудниками железнодорожной компании в Париже
Первая помощь при солнечном ожоге комнатного растения: что делать правильно
Роет молча, ест всё подряд: как превратить землю в смертельную ловушку для медведки
Чайный гриб в новой обёртке: в чём реальная польза комбучи
Волос на родинке? Вот что действительно происходит, если его выдернуть
Изобретение для очередей, которое принесло миллионы и коллекцию автомобилей
Один леденец — и вы вне закона: что может подставить даже трезвого за рулём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.