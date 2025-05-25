Как Пусан стал кофейной столицей Южной Кореи? Райский уголок для любителей популярного напитка

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пусан стремительно завоевал статус новой кофейной столицы Южной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Две чашки кофе

Местные бариста уже завоевали популярность на национальных и международных конкурсах, а географическое расположение города позволяет получать лучший кофе — больше 90% импортируемого кофе проходит через порт Пусана. Это обеспечивает быструю доставку свежих зерен, а благодаря метро, посетители могут легко добраться до лучших кафе всего за 30 минут.

Бариста Лим Чон Хван из Aery Coffee делится ценным советом: сначала сделайте глоток воды, а затем выпейте эспрессо. Так вы почувствуете его насыщенный вкус. Эспрессо, приготовленный из отборных зерен, удивляет фруктовыми нотками и сладостью, разрушая стереотип о горьком вкусе этого напитка. Лим не только выиграл Национальный чемпионат бариста в Корее в 2024 году, но и занял пятое место на чемпионате мира.

Кофейный бум начался с открытия Momos Coffee в 2007 году. В 2019 году южнокорейский бариста Чон Джу Ён выиграл чемпионат мира, что привлекло внимание любителей кофе. В 2021 году открылась вторая кофейня в районе Ёндо, где можно увидеть весь процесс приготовления кофе — от обжарки до заваривания. Это место сочетает атмосферу кафе с портовой эстетикой, что делает его особенным, передает The Korea Times.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.



