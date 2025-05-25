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Почему поезда СССР почти никогда не опаздывали?

2:20
Туризм

Если ты хоть раз ездил на поезде в СССР, то знаешь: они приходили вовремя.

ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва

Не как сейчас — "задержка на 15 минут из-за погодных условий" при +23 и ясном небе. Тогда поезд приходил по расписанию с точностью до минуты, и если был сбой — об этом говорили как о чрезвычайной ситуации.

Так в чём же секрет?

Дисциплина — почти военная

Железная дорога была стратегическим объектом. Машинисты, дежурные, стрелочники — все работали по жёстким инструкциям. Опоздание считалось не просто косяком, а личной катастрофой. За систематические срывы могли лишить премии, выговор прописать, а иногда — и до увольнения дело доходило. Никто не хотел проверять, как это — спорить с начальством дороги.

Планирование как в шахматной партии

Расписание составлялось так, чтобы всё было чётко, как в хореографии. Каждую минуту движенияпросчитывали заранее. Стыковки, перегоны, замены локомотивов — всё расписано до секунды. Сбой в одном месте — как домино, и никто этого не хотел.

Никаких частников — только централизованное управление

Сегодня у нас — конкуренция, десятки операторов, гибкость. Тогда — один хозяин на всех: Министерство путей сообщения СССР. Если сверху сказали "ехать", — значит ехать. Ресурсы, вагоны, машинисты, топливо — всё централизовано и чётко. Машина работала.

Пассажиры тоже были вовлечены

Опоздать на поезд — это было почти стыдно. Люди приходили заранее, стояли с авоськами на перроне, следили за табло. В купе был порядок: если нужно — поднимали соседа, чтобы тот не проспал. Коллективная ответственность, так сказать.

Технологии, которые не ломались… почти

Да, техника была старой, но надёжной. Механика, реле, лампы, стрелочные посты — всё работало, потому что его постоянно чинили и смазывали. Предсказуемость — лучший друг советского поезда.

Сегодняшним скоростным "ласточкам" и "сапсанам" до той точности далеко — при всех цифровых технологиях. А в СССР поезд был не только железным, но и железно пунктуальным.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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