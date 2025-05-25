Это место в самолёте спасёт ваш позвоночник: как выбрать и не пожалеть на высоте 10 000 метров

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вам когда-нибудь казалось, что даже самый короткий перелёт в экономе может превратиться в испытание? Пространства для ног — как в тетрисе, кресло почти не откидывается, а над головой — борьба за каждую ячейку багажа. Но есть хорошие новости: даже в эконом-классе можно найти места, где лететь приятно, если знать, где искать.

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

Что мешает комфортному полёту

Эконом-класс — это компромисс. Но при грамотном подходе он не обязан быть мучением. Главные трудности:

Мало места для ног

Ограниченный угол наклона спинки

Недостаток пространства для ручной клади

Шум, теснота, невозможность расслабиться или уснуть

К этому добавим ещё и сложности с выбором места при онлайн-регистрации. Часто приходится довольствоваться тем, что осталось.

Какие места стоит избегать

Не все кресла одинаковы. Некоторые лучше обойти стороной:

Последние ряды — спинка может не откидываться вовсе

Места у туалетов — постоянное движение и запахи

Центральные места в среднем блоке — ни прохода, ни окна, ни свободы

Какие места стоит ловить

Существуют настоящие "бриллианты" среди обычных мест:

Места у аварийных выходов — дополнительное пространство для ног

Передние ряды — быстрее выходите из самолёта, меньше шума от двигателей

Сиденья у прохода — свобода вытянуть ноги и быстрее встать

Места у окна — если хочется поспать и не беспокоиться о соседях

Путешествуете с ребёнком?

Если вы летите с младенцем, выбирайте первый ряд перед перегородкой — там чаще всего предусмотрены крепления для люлек. Да и пространство для манёвров значительно шире.

Как выбрать удачное место

Вот что стоит делать заранее:

Использовать сайт авиакомпании и карту салона при бронировании

Проверить схему самолёта

Зарегистрироваться как можно раньше — лучшее разбирается первыми

Платить за выбор места, если рейс длинный и комфорт важен

Иногда даже небольшое усилие при бронировании делает ваш полёт в разы приятнее. И если уж мы вынуждены сидеть в экономе, пусть это будет самое лучшее из возможного.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов.

