Это место в самолёте спасёт ваш позвоночник: как выбрать и не пожалеть на высоте 10 000 метров

Вам когда-нибудь казалось, что даже самый короткий перелёт в экономе может превратиться в испытание? Пространства для ног — как в тетрисе, кресло почти не откидывается, а над головой — борьба за каждую ячейку багажа. Но есть хорошие новости: даже в эконом-классе можно найти места, где лететь приятно, если знать, где искать.
Эконом-класс — это компромисс. Но при грамотном подходе он не обязан быть мучением. Главные трудности:
К этому добавим ещё и сложности с выбором места при онлайн-регистрации. Часто приходится довольствоваться тем, что осталось.
Не все кресла одинаковы. Некоторые лучше обойти стороной:
Существуют настоящие "бриллианты" среди обычных мест:
Если вы летите с младенцем, выбирайте первый ряд перед перегородкой — там чаще всего предусмотрены крепления для люлек. Да и пространство для манёвров значительно шире.
Вот что стоит делать заранее:
Иногда даже небольшое усилие при бронировании делает ваш полёт в разы приятнее. И если уж мы вынуждены сидеть в экономе, пусть это будет самое лучшее из возможного.
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