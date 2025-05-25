Фестивали, фольга и барбекю: где в США ждут гостей не только с Земли

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НЛО — это уже не просто тема для заголовков таблоидов. В трёх крошечных городках штата Висконсин — Данди, Белвилл и Элмвуд — пришельцы давно стали частью местной культуры. И, похоже, не собираются улетать.

Фото: flickr.com by Льюис Фрэнсис, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Надувные пришельцы на фестивале НЛО в Висконсине

Данди: круги на полях, пиво и палатки

Маленький городок Данди может показаться неприметным, но здесь в 1947 году появился первый круг на полях, и с тех пор жители уверены: небо над ними живёт своей жизнью.

Один из них — Билл Бенсон - даже основал фестиваль UFO Daze и украсил свой бар банками с пришельцами. После его смерти фестиваль ушёл в прошлое, но атмосфера осталась.

Здесь стоит заглянуть в бар Benson's Holiday Hide-a-Way, погулять по городку, разбить лагерь у Лонг-Лейк и, конечно, не упустить шанс послушать местные байки под кружку пива. Милуоки — всего в часе езды.

Белвилл: парад НЛО и настоящие показания полиции

Белвилл (население — чуть больше 2600) прославился тем, что здесь огни в небе видели не только жители, но и местные полицейские.

Особенно в январе 1987 года, когда всё небо светилось странными огнями. С тех пор в городе ежегодно 5 октября проходит День НЛО.

Центр праздника — костюмированный парад с инопланетянами, угощениями и сувенирами. Всё это проходит на фоне осенних пейзажей и уютных ресторанчиков.

Местная атмосфера особенно хороша в октябре, когда краски листвы добавляют магии происходящему.

Элмвуд: "послы Земли", шляпы из фольги и рестлинг в костюмах НЛО

Элмвуд — самый маленький из трёх (всего 699 жителей), но, возможно, самый шумный. Город был показан в национальных новостях и даже в "Шоу Джеральдо Риверы".

С 1970-х он официально празднует Дни НЛО, и каждый июль устраивает что-то похожее на комик-кон под открытым небом, только с зелёными человечками.

Здесь можно увидеть парад с платформами в виде НЛО, детей в масках пришельцев и даже борьбу в соответствующих костюмах.

"Это что-то вроде большой семейной встречи. Но мы также рады людям, которые хотят прийти и увидеть это впервые", — говорит местная жительница Джинни Делонг.

Почему стоит съездить

Все три города находятся максимум в полутора часах от крупных мегаполисов — Милуоки, Мэдисона и Миннеаполиса.

Уютные закусочные, барбекю, гриль-бары и природные пейзажи — идеальный фон для охоты на инопланетян.

Плюс, в Висконсине вас ждут не только НЛО, но и тролли (Маунт-Хореб) и гагары (Мерсер).

Уточнения

Херальдо Ривера (англ. Geraldo Rivera, род. 4 июля 1943 года) — американский адвокат, журналист, писатель, репортёр и телеведущий. Ривера ведёт тележурнал Geraldo at Large на Fox News Channel, а также известен как ведущий ток-шоу Geraldo с 1987 по 1998 год, за которое четырежды номинировался на "Эмми".



Виско́нсин (англ. Wisconsin,) — штат США, находящийся на севере центральной части страны. Столицей штата является город Мадисон, крупнейшим городом — Милуоки. известен как "молочная ферма Америки", поскольку штат является одним из ведущих производителей молочных продуктов.

