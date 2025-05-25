Тропический рай разрешил работать из шезлонга: виза на год, море, и стабильный интернет — да, это реально

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Давайте честно: некоторым просто не сидится на месте. Работать с видом на океан, а не из офиса? Сегодня это не фантазия, а реальность. Всё больше стран запускают визы для цифровых кочевников, и теперь к ним присоединились и Филиппины — страна пляжей, дружелюбия и стабильного Wi-Fi.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Филиппины

Что даёт новая виза

Филиппины официально ввели визу для удалённых работников, вписав её в свой пятилетний план развития.

Теперь вы можете легально жить и работать здесь до одного года с возможностью продления. Уходят в прошлое постоянные продления туристических виз — кочевничать стало проще.

Условия просты:

Вам должно быть 18+

Вы официально трудоустроены на иностранного работодателя

Используете цифровые технологии в работе

Имеете "чистую" репутацию, стабильный доход и медстраховку

Страна вашего гражданства должна либо иметь филиппинский диппредставительский пункт (FSP), либо предоставлять визы аналогичного типа филиппинцам

Почему Филиппины — идеальный выбор

По данным сообщества Nomads, Филиппины входят в пятёрку самых быстрорастущих направлений для удалённой работы в 2025 году. Здесь:

Всё ещё доступные цены, особенно по сравнению с Таиландом или Японией

Средняя температура — около 27°C круглый год

Почти все говорят по-английски — от ресторанов до госучреждений

Wi-Fi работает даже в самых отдалённых уголках

Выбор локации — тоже за вами:

Столица Манила с развитой инфраструктурой

Себу с пляжами и историей

Сиаргао — мечта сёрфера и рай для тех, кто ищет тишины

Цифровые кочевники здесь чувствуют себя не просто гостями, а частью новой, яркой, гибкой жизни.

Уточнения

Фрила́нсер (англ. freelancer, также свободный художник) — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе "Айвенго" (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. "вольного копейщика" (lance — рыцарское копьё), но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.



Респу́блика Филиппи́ны (англ. Republic of the Philippines) — островное государство в Юго-Восточной Азии. Столица — Манила, крупнейший город — Кесон-Сити. Официальные языки — английский и филиппинский (тагальский).

