Скучать по Барселоне? Не придётся: этот уголок северной Испании знает, чем удивить

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда Барселона буквально утопает в туристах, а на пляжах Валенсии не протолкнуться, пора обратить внимание на север Испании. И если вы ищете атмосферу, природу и гастрономию без толп, ваш путь лежит в Овьедо — столицу зелёной Астурии.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ городок на севере Астурии

Город, где сидр важнее вина

В Овьедо сидр — не просто напиток, а часть культуры. Его здесь пьют с древнейших времён, используя особый способ разливания с высоты, чтобы усилить вкус и аромат.

Идеальное место для знакомства с традициями — сидрерии улицы Гаскона, где к сидру подают местные сыры: пикантный Кабралес, мягкий Видиаго и копчёный Гамонедо.

Старый город без машин и с духом истории

Прогуляйтесь по историческому центру — его улицы закрыты для транспорта, а атмосферу дополняют готический собор, дворцы и Музей изящных искусств Астурии, расположенный сразу в трёх зданиях.

Не пропустите древние церкви, включённые в список ЮНЕСКО, и затенённые аллеи Кампо-де-Сан-Франциско — отличное место для отдыха.

Природа и приключения в одном шаге

На вершину Монте-Наранко можно подняться пешком — заодно посетите церкви Санта-Мария-дель-Наранко и Сан-Мигель-де-Лилло. Велосипедисты могут выбрать маршрут Сенда-дель-Осо, проложенный по старой железной дороге.

А за 2 часа отсюда можно доехать до Пикос-де-Эуропа — первого национального парка Испании, где среди вершин зреют сыры в натуральных пещерах.

Как добраться и где остановиться

Аэропорт Астурии — всего в 30 минутах езды. Из Мадрида можно доехать на автобусе за 6 часов или на поезде Renfe всего за 3,5.

Среди отелей выделяются стильные NÚVO и Fruela, а для особенного отдыха — Eurostars Hotel de la Reconquista в здании XVIII века и Palacio De La Viñona, где тишина и роскошь сочетаются с природой.

А если хотите увидеть Овьедо в праздничном свете — приезжайте в сентябре на Сан-Матео: живая музыка, парады и фейерверки сделают поездку особенно яркой.

Уточнения

Кня́жество Асту́рия (исп. Principado de Asturias, астур. Principáu d'Asturies) — автономное сообщество и провинция на севере Испании. Расположена на побережье Бискайского залива. Административный центр — Овьедо.

