Кулинарное путешествие по неизвестной Италии: загадочный старинный город с видом на море и вкусом вина

Между Римом и Неаполем, среди холмов региона Лацио, прячется город, способный затмить любую тосканскую открытку. Кастельфорте — место, где прошлое ощущается буквально под ногами, а местная кухня может соперничать с лучшими ресторанами Италии.
Современный Кастельфорте вырос на руинах античного поселения, разрушенного ещё в IV веке до нашей эры. Название города — "крепкий замок" — говорит само за себя.
Прогуливаясь по его мощёным улочкам, вы увидите арочные ворота, крепостные башни и следы былой оборонительной мощи.
А оттуда рукой подать до живописных троп в природном парке Монти-Аурунчи, откуда открываются виды на Тирренское море.
Гурманов ждут вкусные открытия: осенью в Кастельфорте проходит фестиваль вина и винограда, где подают местные закуски и напитки под чутким руководством сомелье.
В ресторанах тоже есть чем побаловать себя — паппарделле с диким кабаном, морепродукты, равиоли и домашнее мороженое.
Советуем обязательно заглянуть в церковь Святого Иоанна Крестителя с её резным фасадом и витражами. Чуть дальше, в часе езды, — аббатство Монте-Кассино, где средневековые реликвии соседствуют с величественными панорамами.
А если интересует недавняя история — посетите Военный музей Кастельфорте с экспозицией о Второй мировой войне и судьбе моста Реаль-Фердинандо.
Любителям древности понравится археологический парк Минтурне. А если тянет к морю — отправляйтесь в Гаэту или Фонди. Хотите дворцов? Рядом и это — дворец Реджа-ди-Казерта, который может соперничать с Версалем.
Провести ночь в Кастельфорте — отличная идея. Например, La Torre - уютная вилла с бассейном и видом на холмы.
Или Green Oasis Gabella, окружённый фруктовыми садами и предлагающий спа-услуги и ресторан.
Вкусно поужинать можно в La Bottega dell'Artista или попробовать свежие морепродукты в Sfizi di Mare.
Кастельфорте — это не просто город, а целый калейдоскоп впечатлений, который останется с вами надолго.
Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.
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