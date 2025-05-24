Самое вкусное путешествие по Тасмании — от колыбели до побережья

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если бы гастрономическое удовольствие можно было измерить километрами, то маршрут "От колыбели до побережья" стал бы эталоном. Почти 200 километров через север Тасмании превращаются в яркое приключение по вкусу, природе и впечатлениям. Здесь каждый поворот дороги — это шанс открыть новый продукт, напиток или пейзаж.

Фото: Openverse by archer10 (Dennis), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ остров Тасмания, озере Баррингтон

Как добраться и на что обратить внимание

Тасмания — это остров, до которого можно долететь или добраться на пароме "Дух Тасмании" из материковой Австралии.

Оптимально начать маршрут из Лонсестона — рядом аэропорт, и оттуда легко взять автомобиль в аренду.

Хотя общественный транспорт существует, поездка станет настоящим удовольствием только за рулём — вся тропа создана именно для этого.

Важно: при въезде в Тасманию действуют строгие ограничения на ввоз продуктов — фрукты, овощи, мёд и морепродукты могут конфисковать.

Но ничего не мешает вам увезти с собой вкуснейшие тасманийские деликатесы — с этим строгости нет.

Лучшее на дегустационной тропе

По маршруту расположены 42 производителя — это значит, каждые 6 км вас ждёт новое открытие. Вот лишь некоторые из мест, которые не стоит пропускать:

Ashgrove Dairy Door — идеальный сыр и уютное кафе.

41 Degrees South — ферма, где выращивают лосося по экологичным технологиям.

Hursey Seafoods в Стэнли — свежие морепродукты прямо из моря.

Truffle Farm — экскурсии с собаками по поиску чёрных трюфелей.

Любителям сладкого — прямая дорога в Anvers Chocolate. Бесплатная экскурсия, пралине, трюфели и насыщенный шоколад — удержаться невозможно.

А затем — мёд с Blue Hills Honey, полученный с деревьев кожистой акации.

Что пить в дороге?

Spreyton Cider освежит своим яблочным вкусом, а винодельни вроде Ghost Rock и Meander Valley удивят и напитками, и атмосферой.

А Seven Sheds порадует тех, кто предпочитает пиво — их Kentish Ale особенно хорош.

Природа, которую не стоит пропускать

Маршрут не только вкусный, но и живописный. Поднимитесь на вершину горы Нат в Стэнли или искупайтесь в озере Баррингтон.

Не упустите шанс увидеть настоящего утконоса в Латроб-парке или отправьтесь в дикую Таркин-Форест для полного отключения от цивилизации.

И, конечно, гору Крэдл-Маунтин невозможно обойти стороной. Вершина покоряется не каждому, но даже короткая прогулка вокруг озера Дав подарит незабываемые виды.

Уточнения

Тасма́ния (англ. Tasmania, палава-кани lutruwita; до 1856 года — Земля Ван-Димена или Вандименова земля) — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове к югу от материка Австралии. Столица и крупнейший город — Хобарт.

