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Самое вкусное путешествие по Тасмании — от колыбели до побережья

2:47
Туризм

Если бы гастрономическое удовольствие можно было измерить километрами, то маршрут "От колыбели до побережья" стал бы эталоном. Почти 200 километров через север Тасмании превращаются в яркое приключение по вкусу, природе и впечатлениям. Здесь каждый поворот дороги — это шанс открыть новый продукт, напиток или пейзаж.

остров Тасмания, озере Баррингтон
Фото: Openverse by archer10 (Dennis), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
остров Тасмания, озере Баррингтон

Как добраться и на что обратить внимание

Тасмания — это остров, до которого можно долететь или добраться на пароме "Дух Тасмании" из материковой Австралии.

Оптимально начать маршрут из Лонсестона — рядом аэропорт, и оттуда легко взять автомобиль в аренду.

Хотя общественный транспорт существует, поездка станет настоящим удовольствием только за рулём — вся тропа создана именно для этого.

Важно: при въезде в Тасманию действуют строгие ограничения на ввоз продуктов — фрукты, овощи, мёд и морепродукты могут конфисковать.

Но ничего не мешает вам увезти с собой вкуснейшие тасманийские деликатесы — с этим строгости нет.

Лучшее на дегустационной тропе

По маршруту расположены 42 производителя — это значит, каждые 6 км вас ждёт новое открытие. Вот лишь некоторые из мест, которые не стоит пропускать:

  • Ashgrove Dairy Door — идеальный сыр и уютное кафе.
  • 41 Degrees South — ферма, где выращивают лосося по экологичным технологиям.
  • Hursey Seafoods в Стэнли — свежие морепродукты прямо из моря.
  • Truffle Farm — экскурсии с собаками по поиску чёрных трюфелей.

Любителям сладкого — прямая дорога в Anvers Chocolate. Бесплатная экскурсия, пралине, трюфели и насыщенный шоколад — удержаться невозможно.

А затем — мёд с Blue Hills Honey, полученный с деревьев кожистой акации.

Что пить в дороге?

Spreyton Cider освежит своим яблочным вкусом, а винодельни вроде Ghost Rock и Meander Valley удивят и напитками, и атмосферой.

А Seven Sheds порадует тех, кто предпочитает пиво — их Kentish Ale особенно хорош.

Природа, которую не стоит пропускать

Маршрут не только вкусный, но и живописный. Поднимитесь на вершину горы Нат в Стэнли или искупайтесь в озере Баррингтон.

Не упустите шанс увидеть настоящего утконоса в Латроб-парке или отправьтесь в дикую Таркин-Форест для полного отключения от цивилизации.

И, конечно, гору Крэдл-Маунтин невозможно обойти стороной. Вершина покоряется не каждому, но даже короткая прогулка вокруг озера Дав подарит незабываемые виды.

Уточнения

Тасма́ния (англ. Tasmania, палава-кани lutruwita; до 1856 года — Земля Ван-Димена или Вандименова земля) — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове к югу от материка Австралии. Столица и крупнейший город — Хобарт. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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