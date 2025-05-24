Самое вкусное путешествие по Тасмании — от колыбели до побережья

Если бы гастрономическое удовольствие можно было измерить километрами, то маршрут "От колыбели до побережья" стал бы эталоном. Почти 200 километров через север Тасмании превращаются в яркое приключение по вкусу, природе и впечатлениям. Здесь каждый поворот дороги — это шанс открыть новый продукт, напиток или пейзаж.
Тасмания — это остров, до которого можно долететь или добраться на пароме "Дух Тасмании" из материковой Австралии.
Оптимально начать маршрут из Лонсестона — рядом аэропорт, и оттуда легко взять автомобиль в аренду.
Хотя общественный транспорт существует, поездка станет настоящим удовольствием только за рулём — вся тропа создана именно для этого.
Важно: при въезде в Тасманию действуют строгие ограничения на ввоз продуктов — фрукты, овощи, мёд и морепродукты могут конфисковать.
Но ничего не мешает вам увезти с собой вкуснейшие тасманийские деликатесы — с этим строгости нет.
По маршруту расположены 42 производителя — это значит, каждые 6 км вас ждёт новое открытие. Вот лишь некоторые из мест, которые не стоит пропускать:
Любителям сладкого — прямая дорога в Anvers Chocolate. Бесплатная экскурсия, пралине, трюфели и насыщенный шоколад — удержаться невозможно.
А затем — мёд с Blue Hills Honey, полученный с деревьев кожистой акации.
Spreyton Cider освежит своим яблочным вкусом, а винодельни вроде Ghost Rock и Meander Valley удивят и напитками, и атмосферой.
А Seven Sheds порадует тех, кто предпочитает пиво — их Kentish Ale особенно хорош.
Маршрут не только вкусный, но и живописный. Поднимитесь на вершину горы Нат в Стэнли или искупайтесь в озере Баррингтон.
Не упустите шанс увидеть настоящего утконоса в Латроб-парке или отправьтесь в дикую Таркин-Форест для полного отключения от цивилизации.
И, конечно, гору Крэдл-Маунтин невозможно обойти стороной. Вершина покоряется не каждому, но даже короткая прогулка вокруг озера Дав подарит незабываемые виды.
Тасма́ния (англ. Tasmania, палава-кани lutruwita; до 1856 года — Земля Ван-Димена или Вандименова земля) — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове к югу от материка Австралии. Столица и крупнейший город — Хобарт.
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