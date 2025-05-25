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Когда популярность убивает: Балеарские острова теряют свою прелесть из-за блогеров

1:30
Туризм

Балеарские острова, некогда радушно принимавшие популярных блогеров в надежде перераспределить туристический поток, столкнулись с неожиданными последствиями. Вместо разгрузки популярных мест, "звёздные" гости, движимые желанием сделать эффектные снимки, привели к переполненности и загрязнению отдалённых, экологически уязвимых уголков.

Майорка
Фото: commons.wikimedia.org by Shaun D'Rozario, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Майорка

Власти признают, что стратегия обернулась провалом. Яркий пример — крошечная бухта Кало-дес-Моро на Майорке, рассчитанная на сотню посетителей. После того как она попала в поле зрения одного из влиятельных блогеров, её ежедневно осаждают тысячи туристов, нанося непоправимый вред хрупкой экосистеме. Местные жители в отчаянии: мэр просит не упоминать бухту, а власти удалили её изображения с официального сайта.

Аналогичная ситуация сложилась на Ибице. Знаменитая смотровая площадка Эс Ведра, ставшая культовой благодаря социальным сетям, теперь закрыта для посещения из-за наплыва блогеров и жалоб местных жителей на переполненность и мусор.

Подобный негативный эффект наблюдается и во многих других популярных местах на планете. Поскольку блогеры обладают умением ярко и красочно показать все прелести того или иного курорта и завлекательно о них рассказывать, эти места становятся лаковыми кусочками для любителей путешествий. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Балеа́рские острова́ (исп. Islas Baleares, кат. Illes Balears) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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