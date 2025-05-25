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Секреты притяжения: почему русские женщины вызывают не только восхищение, но и страх у американцев

1:00
Туризм

Отпуск в Штатах открыл россиянке неожиданные грани восприятия русских женщин американцами. Во время путешествия девушка активно общалась с местными жителями, и разговоры часто касались России и русских. Она заметила, что американцы единогласно восхищаются красотой россиянок, но вот их характер вызывает у них разные, порой противоречивые, представления.

Осень
Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осень

Одни считают, что русские женщины меркантильны и ищут в отношениях лишь финансовую выгоду. Другие, напротив, видят в них неприступность и требовательность, несовместимые с американской лёгкостью в отношениях.

По словам путешественницы, американцы, с которыми она общалась, признавались, что им не хватает терпения и настойчивости, чтобы добиваться русских женщин. Они не привыкли к таким сложностям, ведь их соотечественницы всегда гораздо быстрее идут на сближение. Об этом сообщает "Лента.ру".

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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