Зубы под открытым небом: как российские туристы стали свидетелями уникальной практики в Пакистане

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В поисках необычных впечатлений российские путешественники Виталий Багров и Антон Гилмор отправились в Пакистан, где стали свидетелями удивительного явления — уличной стоматологии. Своими наблюдениями они поделились в блоге "Путешествия без багажа" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Nadeem Abbas Mushtaq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лахор

Посетив Лахор, туристы были поражены популярностью "зубных дел мастеров", работающих прямо под открытым небом. Особым спросом пользуется услуга по установке искусственных зубов. Блогеры подчеркнули, что, каким бы невероятным ни казалось это явление, оно в этой стране в порядке вещей.

"Первым делом дантист замешивает в столовой ложке раствор, который крепится к десне, затвердевает и выполняет роль своеобразного клея", — объяснил один из туристов.

При этом, к сожалению, о санитарных нормах и стерилизации инструментов речи не идёт.

Россияне стали свидетелями того, как одному из местных жителей вставляли новые зубы. Один из зубов постоянно выпадал на землю, его поднимали, не обрабатывая, и снова вставляли в рот. После того, как "клей" застывает, дантист корректирует прикус и отпускает довольного клиента.

Путешественники пришли к выводу, что такая практика обусловлена высоким уровнем бедности в стране, делающим уличную стоматологию доступной для многих.

Ранее россиянка была удивлена, насколько богато живут американские пенсионеры. В беседе с ними она узнала, что размер их пенсий достигает почти миллиона в переводе на российские рубли.

Уточнения

Пакиста́н (урду پاکِستان‎ [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان‎ Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

