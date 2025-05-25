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Семейный отдых 2025: вот куда устремились москвичи

2:10
Туризм

Лето всё ближе, и московские семьи уже определились с планами на отдых. Большинство из них не стремится за границу — наоборот, приоритет отдан российским направлениям, и особенно — поездам.

Чемодан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чемодан

81% столичных туристов с детьми поедут по России на поезде, только 18% выберут самолет, и всего 1% — автобус. Эти данные поделилась Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа сервиса путешествий "Туту".

Топ российских направлений

На вершине рейтинга — Краснодарский край. Сюда уже продано 31% всех билетов. Немного отстают:

  • Санкт-Петербург — 12%
  • Калининградская область — 7%
  • Ростовская область — 4%
  • Ставропольский край, Дагестан и Татарстан — по 3%
  • Нижегородская область — 2%
  • Карелия — 1%

Кубань, как и ожидалось, популярна не только у москвичей. По всей стране на поездки туда приходится каждый четвертый билет — 26% от всех проданных.

Зарубежные маршруты: неожиданный фаворит

Если говорить о зарубежных поездках, то лидер один — Абхазия. На это направление приходится 49% всех запланированных выездов с детьми.

За ней следуют:

  • Казахстан — 21%
  • Беларусь — 18%
  • Узбекистан — 5%
  • Китай — 1%

Для таких путешествий поезд остаётся основным транспортом — его выбирают 57% семей, а самолет — 42%.

Цены на авиабилеты удивляют

"Сейчас можно улететь в ОАЭ всего за 5 тысяч рублей, а на Мальдивы — за 16 тысяч. И это прямые рейсы с ручной кладью без ограничений по весу", — рассказал туристический эксперт Дмитрий Мир. Он также объяснил, с чем связано это падение цен.

Этим летом москвичи делают ставку на комфорт, доступность и знакомые маршруты. Поезда, российские курорты и проверенные направления вроде Абхазии становятся выбором номер один для семейного отдыха. Тренд ясен: отдыхать с умом и без лишних затрат.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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