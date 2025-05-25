Семейный отдых 2025: вот куда устремились москвичи

Лето всё ближе, и московские семьи уже определились с планами на отдых. Большинство из них не стремится за границу — наоборот, приоритет отдан российским направлениям, и особенно — поездам.
81% столичных туристов с детьми поедут по России на поезде, только 18% выберут самолет, и всего 1% — автобус. Эти данные поделилась Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа сервиса путешествий "Туту".
На вершине рейтинга — Краснодарский край. Сюда уже продано 31% всех билетов. Немного отстают:
Кубань, как и ожидалось, популярна не только у москвичей. По всей стране на поездки туда приходится каждый четвертый билет — 26% от всех проданных.
Если говорить о зарубежных поездках, то лидер один — Абхазия. На это направление приходится 49% всех запланированных выездов с детьми.
За ней следуют:
Для таких путешествий поезд остаётся основным транспортом — его выбирают 57% семей, а самолет — 42%.
"Сейчас можно улететь в ОАЭ всего за 5 тысяч рублей, а на Мальдивы — за 16 тысяч. И это прямые рейсы с ручной кладью без ограничений по весу", — рассказал туристический эксперт Дмитрий Мир. Он также объяснил, с чем связано это падение цен.
Этим летом москвичи делают ставку на комфорт, доступность и знакомые маршруты. Поезда, российские курорты и проверенные направления вроде Абхазии становятся выбором номер один для семейного отдыха. Тренд ясен: отдыхать с умом и без лишних затрат.
Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
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