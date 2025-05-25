Канатка, которая пересечёт границу: что задумали Россия и Китай

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что общего у российской границы и китайского берега? Уже скоро — воздушное сообщение. Весной 2026 года над водами реки Амур появится уникальный "мост" — трансграничная канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канатная дорога

Такого в мире ещё не было. Канатная дорога станет первой в истории, пересекающей границу двух государств. Перспектива — не просто туристическая достопримечательность, а шаг к более тесному взаимодействию между соседними странами.

Задержки и трудности: путь от идеи к реализации

Идея появилась не вчера. Строительство началось ещё в 2019 году, но вскоре столкнулось с чередой бюрократических препятствий и непростыми переговорами с зарубежной стороной. На этом фоне сроки неоднократно сдвигались.

Тем не менее проект не заброшен — наоборот, его бюджет вырос до 13,2 миллиарда рублей, что позволило наконец зафиксировать точную дату запуска: весна 2026 года. Об этом сообщает Радио "Комсомольская правда".

Почему это важно

Новая дорога — это не просто "удобный способ попасть из одной страны в другую". Это символ. Она может стать началом новой главы в сотрудничестве России и Китая, особенно в туристической и логистической сферах.

А как у других

На фоне этой новости вспоминается трагедия на итальянской горе Монте-Файто, где ранее кабина канатной дороги оборвалась, унеся жизни четырёх человек. Напоминание о том, как важно соблюдать стандарты безопасности при реализации столь амбициозных проектов.

Уточнения

Кана́тная доро́га — вид внеуличного транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.



Хэйхэ́ (кит. 黑河, пиньинь Hēihé, буквально: "Чёрная река") — городской округ в провинции Хэйлунцзян (КНР).

