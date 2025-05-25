Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть

Если вы давно мечтали о тёплом море, тропическом климате и отдыхе без лишней суеты — у вас появился новый вариант. С 28 ноября Air Arabia запускает рейсы из Москвы на экзотический остров Краби в Таиланде.
Маршрут продуман так, чтобы путешествие было максимально комфортным. Вылет из Домодедово — в 00:20, прибытие в Шарджу — в 07:00, а уже в 08:15 самолёт отправляется в Краби. Минимальное ожидание и удобная пересадка — это реальность. К тому же Air Arabia уже летает в Шарджу не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы, а скоро начнёт и из Сочи.
Флот авиакомпании состоит из 83 современных узкофюзеляжных Airbus A320 и A321 neo-LR. В эконом-классе — просторнее, чем обычно: увеличенное расстояние между креслами делает даже дальний перелёт более приятным.
Этот курорт — настоящий рай на юге Таиланда. Чистейшая вода Андаманского моря, живописные пляжи и скалы, водные развлечения, снорклинг, дайвинг и морские экскурсии на соседние острова — скучать не придётся.
Краби также славится своей природой: национальные парки, водопады, джунгли. А после насыщенного дня — спа-процедуры и вечер в одном из уютных ресторанчиков с ароматной тайской кухней.
Новый маршрут — это не просто рейс, а возможность открыть для себя новый уголок мира.
Air Arabia (араб. العربية للطيران) — арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.
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