Открыт новый путь на райский тайский остров — вот как туда попасть

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы давно мечтали о тёплом море, тропическом климате и отдыхе без лишней суеты — у вас появился новый вариант. С 28 ноября Air Arabia запускает рейсы из Москвы на экзотический остров Краби в Таиланде.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пляж

Быстро и удобно

Маршрут продуман так, чтобы путешествие было максимально комфортным. Вылет из Домодедово — в 00:20, прибытие в Шарджу — в 07:00, а уже в 08:15 самолёт отправляется в Краби. Минимальное ожидание и удобная пересадка — это реальность. К тому же Air Arabia уже летает в Шарджу не только из Москвы, но и из Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы, а скоро начнёт и из Сочи.

Комфорт в пути

Флот авиакомпании состоит из 83 современных узкофюзеляжных Airbus A320 и A321 neo-LR. В эконом-классе — просторнее, чем обычно: увеличенное расстояние между креслами делает даже дальний перелёт более приятным.

Чем манит Краби

Этот курорт — настоящий рай на юге Таиланда. Чистейшая вода Андаманского моря, живописные пляжи и скалы, водные развлечения, снорклинг, дайвинг и морские экскурсии на соседние острова — скучать не придётся.

Краби также славится своей природой: национальные парки, водопады, джунгли. А после насыщенного дня — спа-процедуры и вечер в одном из уютных ресторанчиков с ароматной тайской кухней.

Новый маршрут — это не просто рейс, а возможность открыть для себя новый уголок мира.

Уточнения

Air Arabia (араб. العربية للطيران‎) — арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

