Куда жаловаться: туристам советуют не молчать о нарушениях

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

С наступлением туристического сезона власти Сочи усилили борьбу с навязыванием платных услуг. В фокусе — нелегальные предложения морских прогулок, несанкционированное такси и приставания к туристам.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пляж

Администрация города совместно с полицией проводит рейды в аэропорту Адлера, на железнодорожных вокзалах и у Морского порта.

Только за один день в районе Морвокзала было зафиксировано 11 случаев незаконного привлечения туристов к прогулкам на катерах. Промоутерам, действующим без лицензий и договоров, грозят штрафы до 5000 рублей. В аэропорту Адлера оштрафованы водители за агрессивное навязывание такси.

С начала 2025 года зафиксировано 78 подобных эпизодов. Власти предупреждают: с приходом лета количество проверок увеличится, а контроль станет ещё жёстче. Цель — не только навести порядок, но и создать безопасную среду для гостей курорта.

Туристам настоятельно рекомендуется приобретать билеты на морские экскурсии исключительно в кассах или на официальных сайтах лицензированных туркомпаний. Это исключает риск попасть в руки мошенников и получить некачественную услугу.

Жителям и туристам Сочи советуют быть бдительными. О фактах навязывания услуг можно сообщать на горячую линию департамента курортов или в Роспотребнадзор.

Активно обсуждается борьба с нарушениями и в социальных сетях — подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" уже выразили поддержку действиям мэрии.

Сочи делает ставку на цивилизованный и комфортный отдых. Чёткий контроль и реакция на нарушения — шаг к тому, чтобы каждый отпуск на курорте начинался с доверия и спокойствия.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

