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Границы Литвы непроходимы для россиян: подробности о новых правилах с 2025 года!

2:02
Туризм

С 1 июня 2025 года Литва официально прекращает признание небиометрических загранпаспортов граждан России. Новые правила касаются как туристических, так и частных поездок.

загранпаспорт РФ
Фото: Wikimedia Commons by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
загранпаспорт РФ

Пропуск на территорию страны будет возможен только при наличии биометрического паспорта, соответствующего современным стандартам безопасности.

Тем не менее, предусмотрены ограниченные исключения. Граждане России, имеющие действующий вид на жительство в странах ЕС, Шенгенской зоны или ЕЭЗ, и обладающие 5-летними небиометрическими паспортами, смогут продолжать въезд до 1 декабря 2025 года. После этой даты даже они обязаны будут использовать исключительно биометрические документы.

Ограничения не распространяются на транзитные поездки в Калининградскую область, осуществляемые железнодорожным транспортом через территорию Литвы. Эти маршруты остаются действующими при соблюдении специальных условий.

Власти Литвы объясняют изменения необходимостью повышения пограничной безопасности. Небиометрические паспорта, по их мнению, проще подделать и сложнее верифицировать. На схожие меры ранее пошли Дания, Чехия, Эстония, Франция и Исландия.

Эстония, в частности, с 31 марта 2025 года также окончательно прекратила приём небиометрических паспортов. Франция выдаёт визы только в биометрические документы, за исключением тех, кто получил разрешения до 3 мая.

Таким образом, требования к россиянам ужесточаются по всей Европе. Для тех, кто планирует поездки, важно заранее проверить срок действия загранпаспорта и его тип. Замена на биометрический документ становится не просто формальностью, а обязательным условием пересечения границ ЕС.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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