Пляжи Анапы закрыты: шокирующие последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров

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Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района временно закрыты для туристов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain Геленджик, пляж, море

Причина — последствия масштабного разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в декабре 2024 года.

Хотя в других регионах Черноморского побережья России курортный сезон уже стартовал, эти зоны остаются под усиленным контролем.

15 декабря прошлого года у мыса Панагия потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате аварии в море попало около 2400 тонн нефтепродуктов.

Несмотря на оперативные меры — основную часть загрязнений собрали за три дня — в январе 2025 года произошёл повторный выброс мазута, что усугубило экологическую ситуацию.

Очистка продолжается до сих пор. В начале марта завершился демонтаж повреждённой кормы "Волгонефти-239". Однако последствия аварии по-прежнему ощутимы: в зоне высокого риска остаются десятки километров береговой линии.

Специалисты каждую неделю берут пробы воды и песка на 150 пляжах, чтобы отслеживать изменения в экологическом состоянии побережья.

Территория сохраняет статус зоны особого контроля и мониторинга. Курортный сезон в этих районах будет возможен только после получения стабильных положительных результатов анализов и завершения полной рекультивации прибрежных территорий.

На фоне этого в Краснодарском крае и в Крыму введён режим чрезвычайной ситуации. Он обеспечивает привлечение дополнительных ресурсов для ликвидации последствий и координацию действий экологических и спасательных служб.

Пока в Сочи, Геленджике и других популярных местах отдыха на Чёрном море туристы уже начинают сезон, пляжи Анапы остаются закрытыми. Открытие будет возможно только после официального разрешения Роспотребнадзора и снятия режима ЧС.

Уточнения

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Панаги́я — мыс расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, на юго-западе Таманского полуострова в 12 км от станицы Тамань. Это восточный входной мыс в Керченский пролив со стороны Чёрного моря.

