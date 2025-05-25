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Два дня в раю: откройте для себя уникальное путешествие в эквадорский заповедник

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Туризм

Заповедник Санта-Люсия — эквадорский экологический проект, управляемый местным сообществом, расположенный в сердце тропических лесов.

Девушка в тропиках
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в тропиках

Здесь можно прогуляться по туманным джунглям, поплавать под красивыми водопадами и насладиться домашней едой в уютных домиках. Здесь местные исследователи наблюдают за андскими медведями.

Этот проект защищает уязвимые экосистемы и создает важный доход для местных семей. Добраться до заповедника можно на пикапах из Кито, но поездка на местном автобусе через предгорья Анд сделает путешествие еще более запоминающимся, пишет The Guardian.

Из экоотеля гости могут отправиться в поход с гидом или на экскурсию по наблюдению за птицами. Стоимость двухдневного проживания с ночевкой начинается от 190 долларов. Это действительно уникальный и захватывающий отпуск!

Уточнения

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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