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Отель в Токио отказал в заселении из-за имени — истец требует 1530 долларов

1:26
Туризм

Токийский отель оказался в центре судебного иска после того, как отказал женщине в заселении, так как та не согласилась использовать японское имя вместо своего корейского.

Ресепшн
Фото: commons.wikimedia.org by Novotel Century Hong Kong Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресепшн

Женщина, коренная жительница Японии в третьем поколении и профессор университета, подала иск в окружной суд Кобе, требуя 2,2 миллиона иен (около 1530 долларов) в качестве компенсации за моральный ущерб.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда она забронировала номер в отеле, указав своё корейское имя и адрес в Кобе. При заселении сотрудники отеля попросили у неё паспорт, что было незаконно, так как только иностранцы без зарегистрированного адреса в Японии обязаны его показывать. Женщина объяснила, что она местная и не должна иметь при себе паспорт, предоставив вместо этого медицинскую страховку. Однако отель настаивал на необходимости паспорта для заселения, передает The Korea Times.

Проблема усугубилась, когда отель потребовал заполнить регистрационные документы с японским именем. Отказавшись это сделать, женщина осталась без проживания. Она утверждает, что действия отеля являются дискриминацией и нарушением её прав человека.

Женщина заявила: "Я подала иск, потому что не хочу, чтобы кто-то ещё проходил через такой же неприятный опыт".

Уточнения

Ко́бе (яп. 神戸市 Ко:бэ-си) — город, определённый указом правительства Японии, расположенный на острове Хонсю, административный центр префектуры Хиого.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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