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Пассажирка самолёта шокировала всех: вот её список запрещённых аллергенов

1:10
Туризм

В одном из самолетов пассажирка передала стюардессам распечатанный "Список продуктов, вызывающих аллергию", в котором просила запретить кофе, кешью, одеколон и даже авиационное топливо, то есть все то, что могло вызвать у неё приступ удушья.

салон самолета
Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain
салон самолета

Ламинированное письмо, опубликованное на X, быстро стало вирусным. Пользователи не удержались от комментариев и шуток, представляя, каково это — сидеть рядом с такой пассажиркой. Некоторые предлагали ей сесть на поезд.

Хотя авиакомпании стараются учитывать интересы аллергиков, эксперты утверждают, что опасность распространения аллергенов в самолете сильно преувеличена. На самом деле, аллергические реакции в здесь встречаются в 10-100 раз реже, чем на земле.

Обзор 2024 года, опубликованный в журнале "Архивы заболеваний в детском возрасте", опроверг идею о том, что аллергены угрожающе распространяются через системы вентиляции в самолетах.

Так что, возможно, стоит меньше волноваться о кофе и больше наслаждаться полетом, пишет nypost.

Уточнения

Аллерге́н — это антиген, вызывающий у чувствительных к нему людей аллергические реакции. С научной точки зрения, аллерген — это антиген, который способен стимулировать реакцию гиперчувствительности I типа у людей, страдающих из-за атопического дерматита, посредством ответов иммуноглобулина E (IgE).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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