Мальдивы уходят под воду: рай для туристов может навсегда исчезнуть с карты

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Повышение уровня океана, вызванное глобальным потеплением и таянием ледников, превращает некогда спокойный тропический рай в зону климатического бедствия. Под угрозой исчезновения — Мальдивы, архипелаг, давно ставший символом роскошного отдыха и экзотических каникул.

Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мальдивы

Почему именно Мальдивы — в зоне риска

Мальдивская Республика, расположенная в Индийском океане, состоит примерно из 1200 коралловых островов. Средняя высота суши — всего около полутора метров над уровнем моря, что делает её самой низкой страной на планете. Эта особенность оборачивается уязвимостью: даже минимальное повышение уровня воды может затопить целые населённые пункты.

Как сообщают эксперты, разрушение береговой линии, регулярные наводнения и засоление источников пресной воды уже начали менять привычный уклад жизни на островах. Постепенно исчезают пляжи, к которым привыкли туристы, а местным жителям становится всё труднее обеспечивать себя чистой питьевой водой. Национальные и международные издания, включая National Geographic, называют происходящее не иначе как экзистенциальным кризисом.

Куда исчезает туристический рай

Сценарии ООН выглядят тревожно: при текущих темпах изменения климата значительная часть Мальдив может оказаться под водой уже к концу века. Это не только гуманитарная, но и экономическая катастрофа: индустрия туризма — основа мальдивской экономики.

Если затопление продолжится, исчезнут не только дома, но и роскошные курорты, бунгало на воде и дайвинг-центры.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире «коралловое» государство и наименьшее по площади государство Азии.

