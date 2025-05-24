Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака за 100 миллионов: что скрывает пушистая Джессика из Казани
Это должно было быть невозможно: мир увидел зеркало, в котором отражается время
Мечты о собственном жилье разбиваются о высокий взнос: спасёт ли ситуацию снижение до 10%
Пять минут — и ваш пресс загорится: пилатес, который заменит качалку
Цены на аренду квартир могут вырасти более чем на 10% в 2025 году — прогноз эксперта
Самое уютное место Чехии: город в 10 квадратных миль, называют Венецией, но вы о нём почти не слышали
Маленький клещ — большие проблемы: вот как не дать вредителю погубить кусты
Машину сняли с учёта, потому что сертификат — фальшивка: как это стало возможным
Айсберг распадается на тысячи осколков: вот к чему приведёт крушение огромного ледника

Поезд как мини-СССР: что можно было узнать о стране в купе

2:17
Туризм

Один вагон, четыре полки, кипяток из самовара и неизбежный запах варёных яиц.

Купе
Фото: commons.wikimedia.org by M Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Купе

Добро пожаловать в купе дальнего следования — капсулу времени, в которой можно было за сутки узнать о Советском Союзе больше, чем из школьного учебника.

Поезд — это идеальный симулятор страны. В нём всё, как в жизни. Вот на нижней полке — партийный инженер, с портфелем "дипломат" и советами, которых никто не просил. Напротив — учительница литературы с глазами, полными чеховской тоски, и бутербродами, завернутыми в газету "Правда". На верхней — солдат-срочник, возвращающийся домой, и, конечно, кто-то загадочный, в спортивных штанах и с банкой сгущёнки, который всегда "до Самары".

Купе — это маленький социум, где границы стираются после первого чая в подстаканнике. Сначала вы напряжённо молчите, как дипломаты перед саммитом. Потом кто-то достаёт курицу в фольге — и начинается сближение народов. Через пару часов обсуждают: где лучше колбаса, сколько стоит водка, как трудно "достать" ковёр и почему начальство — сплошь дураки. Через шесть часов — уже делятся семейными тайнами. Через десять — спят, уткнувшись друг в друга, как спаянная временем империя.

Полки — как социальные лифты: хочешь быть ближе к элите — берёшь нижнюю. Верхняя — удел молодых и гибких. Боковые? Это вообще другая каста, часто забытая и вагонными, и историческими процессами.

На остановках — торговля, похожая на чёрный рынок: "пирожки с картошкой, варёные раки, копчёная рыба". У каждого проводника — своя мафия. А туалет, закрытый "во время стоянки", — как бюрократия: вроде есть, но когда надо, не работает.

Поезд — это страна, едущая сквозь поля, в которых всё как всегда: берёзы, коровы, старые деревни. Снаружи кажется, что время застыло. Внутри — тоже.
И когда ты выходишь, шатаясь, на перрон своего города, пахнущий углём, ты вдруг понимаешь: ты не просто приехал. Ты — выжил. Ты прошёл мини-СССР. И немного даже его понял.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Новости спорта
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны? Аудио 
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Авто
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать Аудио 
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Вирусный рецепт маски покорил соцсети: попробуй — и увидишь лицо мечты в зеркале
Тяжело нажимается педаль тормоза? Проверь эти системы — рискуешь безопасностью
Курский котел: ВСУ пошли на страшный эксперимент
Пушечное мясо: наемник, воевавший за ВСУ, до этого не смог поступить на службу на родине
Секрет продюсера: как ВИА Гра стала золотой жилой вместо музыкального проекта
Невидимое стало видимым: контактные линзы раскрыли тайную сторону света
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
ТОП-10 продуктов для крепкого иммунитета: ешь — и не болей
Русская карта: Америка признала право России вести переговоры без мира
Японская техника для стройной талии и здоровой спины — работает без исключений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.