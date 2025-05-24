Неожиданная потеря: на борту круизного лайнера Princess Cruises внезапно скончался капитан

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Капитан круизного лайнера Princess Cruises Микеле Бартоломеи внезапно скончался 19 мая после неотложной медицинской помощи, когда корабль находился в Килунге (Тайвань).

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Круизный лайнер

Он был на борту во время 19-дневного путешествия по Южным островам, включая Японию и Южную Корею. Печальную новость пассажиры и команда услышали через громкую связь, также получили письмо с сообщением в свои каюты.

В сообщении говорилось, что капитан Бартоломеи умер из-за внезапного осложнения, и выражалась глубокая соболезнования его семье. Капитан был уважаемым профессионалом с почти 30-летним опытом работы в круизной сфере. Он начал свою карьеру в Princess Cruises в 1995 году.

Известно, что Капитан Сальваторе Масера взял на себя командование судном. Пассажиров уверили, что их безопасность остается приоритетом, и команда готова продолжить маршрут. Круиз продолжился.

Микеле Бартоломеи жил в Канаде и учился в морских школах Италии. Многие пользователи социальных сетей выразили соболезнования его семье и экипажу, пишет nypost.

Уточнения

Каю́та (нидерл. kajuit, нем. Kajüte) — помещение на судне или корабле, оборудованное для проживания людей, а также различных служебных целей: буфет, кают-компания. В русском языке термин появился в начале XVII века.



