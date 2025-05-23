Мужская и женская солнцезащитная одежда для активного отдыха: что сегодня предлагают бренды

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ультрафиолет (УФ) может оказывать серьезное влияние на здоровье даже в пасмурный день.

Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бегущие люди

Женская и мужская солнцезащитная одежда — решение данной проблемы. Oiselle Flyout Chill и Vapor Apparel — находки для тех, кто ценит комфорт и стиль. Технология Pure-tech позволяет сохранять прохладу даже в жару, а быстрое высыхание — это просто мечта.

Материал: 89% переработанного полиэстера, 11% полиэстера.

Имеются все размеры.

Степень защиты от УФ: 50+.

Рубашка идеально подойдет для пробежек или походов в теплую погоду. Несмотря на длинные рукава, она легкая и дышащая, так что можно не переживать о перегреве. Стоимость женской версии — 88 долларов, мужской — 20 долларов, пишет yahoo.

Уточнения

Стиль — форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления (см.: Образ жизни); манера себя вести, одеваться (см.: Стиль одежды); методы и приёмы работы (стиль руководства).

