Скрытые риски отмены невозвратных авиабилетов: кто выиграет в итоге

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил с инициативой запретить невозвратные авиабилеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолет Аэрофлот

По его мнению, подобная практика несправедлива: многие пассажиры не используют билеты, но и не возвращают их, лишая других возможности занять освободившееся место.

Матвеев предлагает ввести обязательную возможность возврата даже самых дешёвых билетов, при этом устанавливая минимальную фиксированную сумму, которую авиакомпании смогут удерживать. Это, считает депутат, простимулирует возврат неиспользуемых билетов и обеспечит более эффективное распределение мест на рейсах.

Однако представители авиаотрасли скептически отнеслись к инициативе. В индустрии уже действует система овербукинга — продажи большего числа билетов, чем мест в салоне, что позволяет компенсировать "пустые" кресла. Отмена невозвратных тарифов может разрушить эту модель и привести к росту цен.

Матвеев утверждает, что его предложение выгодно и авиакомпаниям, и пассажирам. Но эксперты предостерегают: стоимость билетов вырастет, а перевозчики будут вынуждены компенсировать потери за счёт повышения базовых тарифов.

Невозвратные билеты были введены в законодательство 12 лет назад, чтобы поддержать запуск лоукостера "Победа". Эта мера позволила предложить минимальные цены на перелёты и расширить доступность авиаперевозок. Запрет на такие билеты может обернуться шагом назад.

Критики также указывают на непонимание Матвеевым механизмов рынка. В предложении отсутствует оценка последствий: от удорожания до правовых коллизий вроде требуемого возврата за неиспользованную упаковку печенья.

Эксперты считают, что вместо запрета стоит развивать информированность пассажиров и прозрачность условий возврата. Только комплексный подход поможет избежать перекосов — и сохранить баланс интересов между клиентами и перевозчиками.

Уточнения

Низкобюджетная авиакомпания также недорогая, лоукостер, дискаунтер (англ. low-cost carrier, low-cost airline, также no-frills carrier, discount carrier, budget carrier) — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

