Удивительные парки и сады, спрятанные в центре Англии, в котором обитает тишина

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете место для неспешного отдыха на природе или вдохновляющую однодневную поездку, обратите внимание на Уэст-Мидлендс. Этот регион часто оказывается вне поля зрения туристов, но именно здесь спрятаны настоящие жемчужины Англии, о которых знает не каждый.

Фото: geograph.org.uk by Bob Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Особняки Англии

Биддалф Грейндж, Стаффордшир

Начать стоит с волшебного места для любителей садов — Биддалф Грейндж. Это не просто сад, а настоящая ода викторианским путешественникам и охотникам за редкими растениями.

Здесь можно прогуляться по итальянской террасе, исследовать миниатюрную египетскую пирамиду, окунуться в гималайскую долину и полюбоваться на китайский сад.

Особая гордость — старейшая в Великобритании лиственница, которую привезли из Китая ещё в 1850-х годах. Вход обойдётся в £8 для взрослых и £4 для детей.

Кумб-Эбби-Парк, Бинли

Любите тишину и простор? Тогда загляните в Кумб-Эбби-Парк, расположенный в окрестностях деревни Бинли.

Это место с богатой историей, прудами, лесными тропами и дикой природой идеально подходит для тех, кто ищет уединения.

Чуть дальше находится Райтон-Пулс — ещё одна зелёная зона в Баббенхолле. Более 100 акров земли с озёрами, тенистыми аллеями и богатым птичьим населением — рай для наблюдателей за дикой природой.

Уинтерборн-Хаус и сады, Бирмингем

Если вы предпочитаете культурные маршруты, стоит побывать в Уинтерборн-Хаус. Это эдвардианский особняк с ухоженными садами в Эджбастоне, который находится под управлением Бирмингемского университета.

Семь акров ландшафтного великолепия, где собраны растения и цветы со всего мира. Место идеально подходит для пикников, неспешных прогулок и фотосессий.

Уточнения

Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Би́рмингем (англ. Birmingham) — второй по населению город Великобритании, центр Средней Англии, выделенный в отдельный район со статусом «сити», в центре церемониального и метрополитенского графства Уэст-Мидлендс.