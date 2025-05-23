Новый гастрономический хит: в Салониках появился ресторан, где жарят креветки, как бриллианты

С 43-летним опытом и доверием своих постоянных клиентов TRIZONI с гордостью объявляет о запуске нового ресторана Delifish в самом центре Салоник (Греция), на площади Аристотеля.
Заведение предлагает новый гастрономический подход к уличной еде с морепродуктами. Вложения в проект составили 300 000 евро, и место обещает стать настоящим кулинарным хитом в городе.
В Delifish акцент сделан на свежие морепродукты и высококачественные ингредиенты. Бренд TRIZONI гарантирует своим клиентам подлинный опыт в области морепродуктов, сохраняя богатые кулинарные традиции.
Также в новом концепте представлены салаты из свежей рыбы и морепродуктов, таких как тунец, креветки и лосось. Все блюда готовятся с использованием качественных местных продуктов, пишет thestival.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода.
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