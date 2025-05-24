Мошенники в сфере авиаперевозок: как не попасться на удочку обмана

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии высокого туристического сезона эксперты АТАГ (Ассоциации туроператоров и агентств в Гостиничном бизнесе) предупреждают: активизировались мошенники, маскирующиеся под легальных продавцов авиабилетов.

Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

Их главная уловка — заманчивые предложения: "скидки" в 30-40% и "честные цены" якобы без скрытых наценок, подтвердил "Известиям" директор АТАГ Александр Брагин.

Аферисты могут связываться через соцсети или предлагать покупку билетов через фальшивые сайты. Цель — получить предоплату переводом на карту физического лица. После оплаты — исчезновение без следа и потеря денег.

Чтобы обезопасить себя, специалисты АТАГ советуют:

Никогда не переводить деньги на личные карты.

Использовать для покупки только официальные сайты авиакомпаний или проверенные онлайн-сервисы.

Проверять подлинность сайта через бесплатные ресурсы и сервисы проверки авиабилетов.

Важно понимать: на популярных агрегаторах иногда бывают билеты и тарифы, отсутствующие на сайтах авиакомпаний. Это объясняется тем, что перевозчики выделяют travel-агентствам часть квот — например, на чартерные рейсы или по спецтарифам. В таких случаях цена на агрегаторе может оказаться даже ниже официальной из-за оптовых условий.

АТАГ также подчёркивает: при бронировании туров важно проверять не только продавца билета, но и самого туроператора.

Надёжный оператор зарегистрирован как юрлицо или ИП и входит в Единый федеральный реестр туроператоров. Признаком надёжности служат также актуальные положительные отзывы, особенно по условиям проживания и качеству услуг.

Простые меры предосторожности помогут сохранить не только бюджет, но и отпускное настроение. А в случае сомнений — лучше потратить несколько лишних минут на проверку, чем потом — часы на поиск правды и возврат средств.