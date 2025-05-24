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Впечатления гарантированы: Приморье готовится представить 6 маршрутов, о которых вы будете рассказывать друзьям

2:24
Туризм

В 2025 году в Приморском крае появится шесть новых туристических маршрутов. Это часть масштабной программы по развитию внутреннего туризма и привлечению гостей в регион.

Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Река Арсеньевка возле села Анучино Приморье

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новые маршруты будут созданы во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Ольгинском и Красноармейском округах, и они обещают удивить разнообразием природных и культурных локаций.

Все маршруты будут оборудованы по современным стандартам. Предусмотрена инфраструктура с зонами отдыха, санитарными модулями, парковками и входными группами. Работы по благоустройству планируют завершить к 1 ноября 2025 года.

Одной из новинок станет велосипедная трасса на Русском острове — 6 километров вдоль живописного берега, от поворота на бухту Ахлестышева до конца Университетского проспекта. В месте с крутым оврагом построят мост длиной 50 метров, обеспечивающий безопасность и удобство движения.

Маршрут "Сорочевка левая" протяжённостью 8 км проложат по лесному массиву вдоль Сорочевского водохранилища. Пешеходная тропа займёт от трёх до пяти часов и будет включать тематические объекты.

В Красноармейском округе появится маршрут к городищу "Новопокровское-2" — историческому памятнику периода империи Цзинь. Здесь установят информационные стенды и места для отдыха, чтобы туристы могли глубже погрузиться в атмосферу прошлого.

Ольгинский округ порадует любителей природных пейзажей. Здесь появятся три маршрута: к скальному комплексу "Самоварка", обзорной площадке "Святая Ольга" и мысу Четырёх скал с композицией "Молящаяся королева". На тропе к "Самоварке" расположены шесть скальных точек с захватывающим видом на залив Владимира и хребет Сихотэ-Алинь.

В 2024 году Приморье уже посетили около 4 миллионов туристов, включая более 500 тысяч иностранных гостей. Новый проект обещает увеличить интерес к региону и предложить уникальные маршруты как для активных путешественников, так и для любителей истории и природы.

Уточнения

Империя Цзинь — одно из государств эпохи Шести династий, существовало между периодом Троецарствия и периодом Южных и Северных династий в Китае в 265—420 годах. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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