Впечатления гарантированы: Приморье готовится представить 6 маршрутов, о которых вы будете рассказывать друзьям

В 2025 году в Приморском крае появится шесть новых туристических маршрутов. Это часть масштабной программы по развитию внутреннего туризма и привлечению гостей в регион.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новые маршруты будут созданы во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Ольгинском и Красноармейском округах, и они обещают удивить разнообразием природных и культурных локаций.
Все маршруты будут оборудованы по современным стандартам. Предусмотрена инфраструктура с зонами отдыха, санитарными модулями, парковками и входными группами. Работы по благоустройству планируют завершить к 1 ноября 2025 года.
Одной из новинок станет велосипедная трасса на Русском острове — 6 километров вдоль живописного берега, от поворота на бухту Ахлестышева до конца Университетского проспекта. В месте с крутым оврагом построят мост длиной 50 метров, обеспечивающий безопасность и удобство движения.
Маршрут "Сорочевка левая" протяжённостью 8 км проложат по лесному массиву вдоль Сорочевского водохранилища. Пешеходная тропа займёт от трёх до пяти часов и будет включать тематические объекты.
В Красноармейском округе появится маршрут к городищу "Новопокровское-2" — историческому памятнику периода империи Цзинь. Здесь установят информационные стенды и места для отдыха, чтобы туристы могли глубже погрузиться в атмосферу прошлого.
Ольгинский округ порадует любителей природных пейзажей. Здесь появятся три маршрута: к скальному комплексу "Самоварка", обзорной площадке "Святая Ольга" и мысу Четырёх скал с композицией "Молящаяся королева". На тропе к "Самоварке" расположены шесть скальных точек с захватывающим видом на залив Владимира и хребет Сихотэ-Алинь.
В 2024 году Приморье уже посетили около 4 миллионов туристов, включая более 500 тысяч иностранных гостей. Новый проект обещает увеличить интерес к региону и предложить уникальные маршруты как для активных путешественников, так и для любителей истории и природы.
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