Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
2,7 миллиона за Весту: спортивная новинка или попытка перепрыгнуть через потолок
Ты точно его видел, но не знал, как он называется: правда о двойнике майского жука
Небесная яма в Китае: как карстовый гигант формировался на протяжении 128 000 лет
Топ-5 лучших сортов чёрных помидоров для вашей дачи
Скрытая сторона "хорошего" холестерина: он может разрушать сосуды молча
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Спортсмен думал, что тренирует академика — а он оказался самым влиятельным человеком Ватикана
Топ-4 способа придать волосам объём без посещения салона: результат вас поразит

Крым зовёт: иностранцы открывают для себя альтернативу раскрученным курортам

1:45
Туризм

Крым по-прежнему остаётся открытым и гостеприимным регионом для туристов со всего мира.

Крым
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крым

Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России в Симферополе Артём Березовский, комментируя информацию, распространённую украинскими СМИ о якобы существующем запрете на въезд иностранцев на полуостров.

Березовский категорически опроверг эти сообщения, назвав их "абсолютным фейком, полной неправдой". По его словам, Крым открыт для всех, кто приезжает с добрыми намерениями — будь то путешественники, туристы или просто друзья.

Особенно много туристов, по словам дипломата, приезжает из стран постсоветского пространства, однако на полуострове также отдыхают граждане стран Европейского союза и даже Соединённых Штатов Америки. Это опровергает утверждения о международной изоляции региона.

Иностранные гости положительно отзываются о Крыме как о месте отдыха: они наслаждаются живописной природой, тёплым климатом, морем и комфортной атмосферой. Многие считают полуостров отличной альтернативой более раскрученным курортам.

Березовский подчеркнул, что никакие попытки дезинформации не могут повлиять на реальные факты. Туристическая привлекательность Крыма сохраняется, а поток иностранных гостей, хоть и не массовый, но стабильный. Власти региона приветствуют всех, кто выбирает Крым как место для путешествий и отдыха.

Таким образом, несмотря на политическую напряжённость и информационные атаки, Крым остаётся открытым для мира и продолжает принимать иностранных туристов.

Уточнения

Крым ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. В 2014 году Крым вернулся в состав Российской Федерации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Домашние животные
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит Аудио 
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая
Новости спорта
Это не спорт, а волшебство: как подтянуть тело, ничего не напрягая Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Агата Муцениеце рассказала, как скандалы повышают её популярность
Как повесить люстру и не сжечь натяжной потолок: пошаговый гид без паники
Обрезка томатов, которая спасает урожай: как пасынки мешают плодам расти
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
В Мичигане можно купить дом за копейки: названы самые дешёвые города США
Зрение меняется — очки подстраиваются сами: новый прорыв из Японии
В апреле продажи новых авто выросли — но дилеры предупреждают: радоваться рано
Эти тренировки: секрет крепкого сна для пожилых — вот что показало исследование
Сардины — недооценённый источник здоровья: узнайте, почему стоит их сделать частью своего меню
Милый жест с опасными последствиями: чем может обернуться поцелуй в кошачий нос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.