Семь замков и шоколад: какой маршрут в Европе может конкурировать с этим?

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Знаешь ли ты, что в Словении можно за один день увидеть семь средневековых замков, сварить шоколад, выковать подкову и поужинать в крепости? Всё это — в регионе Посавье на юго-востоке страны, где петляют тихие винные дороги и скрываются самые недооценённые пейзажи Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Henny stokseth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ замки Словении

Что такое "Королевская семёрка"?

Это авторский маршрут по семи замкам в регионе Посавье: Брежице, Куншперк, Мокрице, Райхенберг, Севница, Свибно и монастырь Костаньевица-на-Крки.

Инициатива частично финансируется Словенией и ЕС, а экскурсии акцентированы на истории и аристократическом прошлом этих мест.

Как проходит день?

Начало — в термальном комплексе Терме-Чатеж: интерактивная презентация замков, расслабление у термальных источников.

Первый замок — XIII века, в городе-острове Костаньевица-на-Крки. Здесь и музей экспрессионизма, и парк дубовых скульптур.

Мокрице — утопает в английском парке, с налётом XIX века.

Брежице — изысканные фрески в Рыцарском зале, персональная экскурсия.

Райхенберг — замок с XII века, шоколадная мастерская и мишленовский обед.

Севница — под вечер графиня Матильда рассказывает истории у камина.

Плюс: кузница, старая типография, ужин в традиционном ресторане.

Можно ли без гида?

Да, если не хочешь платить от 940 долларов за тур, можешь сам арендовать авто и объехать замки в часы их работы. Например, в Брежице круглый год открыт музей и башня.

Где стартовать?

От столицы Словении — Любляны — до Терме-Чатеж чуть больше часа на машине. Или можно прилететь в Загреб — оттуда всего 35 минут.

Что ты точно не забудешь?

Вкус локального вина и блюд, приготовленных по забытым рецептам.

Вечерние сказания графини в стенах старинного замка.

Возможность самому выковать подкову или создать гравюру.

Уточнения

Респу́блика Слове́ния (словен. Republika Slovenija,) — государство в Центральной Европе. Столица — Любляна. Государственный язык — словенский.

