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Семь замков и шоколад: какой маршрут в Европе может конкурировать с этим?

2:12
Туризм

Знаешь ли ты, что в Словении можно за один день увидеть семь средневековых замков, сварить шоколад, выковать подкову и поужинать в крепости? Всё это — в регионе Посавье на юго-востоке страны, где петляют тихие винные дороги и скрываются самые недооценённые пейзажи Европы.

замки Словении
Фото: commons.wikimedia.org by Henny stokseth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
замки Словении

Что такое "Королевская семёрка"?

Это авторский маршрут по семи замкам в регионе Посавье: Брежице, Куншперк, Мокрице, Райхенберг, Севница, Свибно и монастырь Костаньевица-на-Крки.

Инициатива частично финансируется Словенией и ЕС, а экскурсии акцентированы на истории и аристократическом прошлом этих мест.

Как проходит день?

  • Начало — в термальном комплексе Терме-Чатеж: интерактивная презентация замков, расслабление у термальных источников.
  • Первый замок — XIII века, в городе-острове Костаньевица-на-Крки. Здесь и музей экспрессионизма, и парк дубовых скульптур.
  • Мокрице — утопает в английском парке, с налётом XIX века.
  • Брежице — изысканные фрески в Рыцарском зале, персональная экскурсия.
  • Райхенберг — замок с XII века, шоколадная мастерская и мишленовский обед.
  • Севница — под вечер графиня Матильда рассказывает истории у камина.
  • Плюс: кузница, старая типография, ужин в традиционном ресторане.

Можно ли без гида?

Да, если не хочешь платить от 940 долларов за тур, можешь сам арендовать авто и объехать замки в часы их работы. Например, в Брежице круглый год открыт музей и башня.

Где стартовать?

От столицы Словении — Любляны — до Терме-Чатеж чуть больше часа на машине. Или можно прилететь в Загреб — оттуда всего 35 минут.

Что ты точно не забудешь?

  • Вкус локального вина и блюд, приготовленных по забытым рецептам.
  • Вечерние сказания графини в стенах старинного замка.
  • Возможность самому выковать подкову или создать гравюру.

Уточнения

Респу́блика Слове́ния (словен. Republika Slovenija,) — государство в Центральной Европе. Столица — Любляна. Государственный язык — словенский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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