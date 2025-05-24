Дикий спа, скрытый от туристов: где в Италии купаются под вулканом, и оздоравливаются

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Италия умеет удивлять, особенно если речь идёт о спа-отдыха без ценников с пятью нулями. Остров Искья — настоящее термальное чудо, где под открытым небом бьют горячие источники, вулканы шепчут в песке, а расслабление начинается не в салоне, а в самой природе.

Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain Искья, горячие источники

Соргето: горячая встреча моря и терм

Первая остановка — термы Соргето, укрывшиеся в районе Панза на территории коммуны Форио. Чтобы добраться до природных ванн, придётся преодолеть около 200 ступеней, но на финише вас ждёт чистейшая бухта с источниками, температура которых достигает +90°C.

Вода здесь смешивается с морской, создавая идеальные условия для купания.

И да, местные здесь не просто купаются — они готовят завтрак: яйца и картошку запекают прямо на раскалённых скалах.

Фумаролы: пар из недр земли

Следом — фумаролы, между Барано и Сант-Анджело. Здесь из песка поднимаются горячие пары, и это не иллюзия: феномен вторичного вулканизма обогревает не только воздух, но и саму землю.

На пляже можно просто греться или погружаться в тёплый песок — но с осторожностью: температура под ногами может быть по-настоящему опасной. Добраться сюда легко по живописной тропе от Сант-Анджело.

Ольмителло: секрет, который знают немногие

Третья точка — источник Ольмителло, спрятанный недалеко от пляжа Маронти. Это тихое место известно своими целебными свойствами: вода здесь помогает при кожных проблемах и болезнях желудка.

Попасть к источнику можно на лодке-такси, отправляющейся из Сант-Анджело. Погружение в эти воды — не просто оздоровительная процедура, а почти ритуал соединения с природой.

Что нужно знать

Все три локации бесплатны, работают круглый год, и вам не потребуется бронировать сеанс или платить за вход.

Важно учитывать погодные условия и приливы, особенно в Соргето, где обнажаются горячие камни.

Искья также предлагает спа-процедуры по госпрограмме, если хочется чего-то более организованного, но по доступной цене.

Если вы мечтали о термальном отдыхе, который лечит тело и не калечит кошелёк — Искья ждёт вас. Здесь легко забыть о времени, растворившись в пейзажах, где горячая вода встречается с морем, а релакс становится по-настоящему натуральным.

Уточнения

И́скья (итал. Ischia) — вулканический остров в Тирренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии. Также известен под названием «Энария» (Aenaria). Остров является частью провинции Неаполь региона Кампания.



Те́рмы (лат. thermae от греч. θερμός «теплый, жаркий, горячий») — античные бани в классической Греции — при больших домах и гимнасиях; в период эллинизма ими пользовалось всё население города. В Древнем Риме термы возникли по греческому образцу и стали центрами общественной жизни.

