Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диабет оказался психосоматикой нового уровня: виноваты нейроны, а не десерты
Пять миллионов ушли в никуда: вот почему Наташа Королёва сбежала из особняка в гостевой домик
Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку
Утренняя зарядка, которая запускает жиросжигание и улучшает сон: специалисты одобряют
Смартфоны подорожают? Трамп пригрозил Apple и Samsung пошлинами
Под стрелкой, а хочешь прямо? Камера уже следит за твоим решением
Лунные камни хранят следы загадочного поля — как будто Луна когда-то жила
Пёс вас обожает, но не идёт на зов? Возможно, вы сами сделали команду бесполезной
Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала

Дикий спа, скрытый от туристов: где в Италии купаются под вулканом, и оздоравливаются

2:31
Туризм

Италия умеет удивлять, особенно если речь идёт о спа-отдыха без ценников с пятью нулями. Остров Искья — настоящее термальное чудо, где под открытым небом бьют горячие источники, вулканы шепчут в песке, а расслабление начинается не в салоне, а в самой природе.

Искья, горячие источники
Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain
Искья, горячие источники

Соргето: горячая встреча моря и терм

Первая остановка — термы Соргето, укрывшиеся в районе Панза на территории коммуны Форио. Чтобы добраться до природных ванн, придётся преодолеть около 200 ступеней, но на финише вас ждёт чистейшая бухта с источниками, температура которых достигает +90°C.

Вода здесь смешивается с морской, создавая идеальные условия для купания.
И да, местные здесь не просто купаются — они готовят завтрак: яйца и картошку запекают прямо на раскалённых скалах.

Фумаролы: пар из недр земли

Следом — фумаролы, между Барано и Сант-Анджело. Здесь из песка поднимаются горячие пары, и это не иллюзия: феномен вторичного вулканизма обогревает не только воздух, но и саму землю.

На пляже можно просто греться или погружаться в тёплый песок — но с осторожностью: температура под ногами может быть по-настоящему опасной. Добраться сюда легко по живописной тропе от Сант-Анджело.

Ольмителло: секрет, который знают немногие

Третья точка — источник Ольмителло, спрятанный недалеко от пляжа Маронти. Это тихое место известно своими целебными свойствами: вода здесь помогает при кожных проблемах и болезнях желудка.

Попасть к источнику можно на лодке-такси, отправляющейся из Сант-Анджело. Погружение в эти воды — не просто оздоровительная процедура, а почти ритуал соединения с природой.

Что нужно знать

  • Все три локации бесплатны, работают круглый год, и вам не потребуется бронировать сеанс или платить за вход.
  • Важно учитывать погодные условия и приливы, особенно в Соргето, где обнажаются горячие камни.
  • Искья также предлагает спа-процедуры по госпрограмме, если хочется чего-то более организованного, но по доступной цене.

Если вы мечтали о термальном отдыхе, который лечит тело и не калечит кошелёк — Искья ждёт вас. Здесь легко забыть о времени, растворившись в пейзажах, где горячая вода встречается с морем, а релакс становится по-настоящему натуральным.

Уточнения

И́скья (итал. Ischia) — вулканический остров в Тирренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии. Также известен под названием «Энария» (Aenaria). Остров является частью провинции Неаполь региона Кампания.

Те́рмы (лат. thermae от греч. θερμός «теплый, жаркий, горячий») — античные бани в классической Греции — при больших домах и гимнасиях; в период эллинизма ими пользовалось всё население города. В Древнем Риме термы возникли по греческому образцу и стали центрами общественной жизни.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Домашние животные
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане Аудио 
Пахнет уютом: бабушкин способ освежить воздух в доме без капли химии
Недвижимость
Пахнет уютом: бабушкин способ освежить воздух в доме без капли химии Аудио 
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Пять миллионов ушли в никуда: вот почему Наташа Королёва сбежала из особняка в гостевой домик
Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку
Утренняя зарядка, которая запускает жиросжигание и улучшает сон: специалисты одобряют
Смартфоны подорожают? Трамп пригрозил Apple и Samsung пошлинами
Дикий спа, скрытый от туристов: где в Италии купаются под вулканом, и оздоравливаются
Под стрелкой, а хочешь прямо? Камера уже следит за твоим решением
Лунные камни хранят следы загадочного поля — как будто Луна когда-то жила
Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала
Пёс вас обожает, но не идёт на зов? Возможно, вы сами сделали команду бесполезной
Перцы так растут, что вы будете умолять их остановиться: как добиться невероятного урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.