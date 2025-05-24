Самое уютное место Чехии: город в 10 квадратных миль, называют Венецией, но вы о нём почти не слышали

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Чехия может похвастаться не только Прагой. На юге страны, среди виноградников и прудов Моравии, притаился город, который вполне мог бы стать декорацией к сказке. Тельч — крошечный, но чарующий городок с населением около 5000 человек и площадью менее 10 квадратных миль. Несмотря на скромные размеры, это место входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и не зря его называют "Моравской Венецией".

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Моравия, архитектура

Цвета, которые не забываются

Главная площадь Тельча — настоящая пастельная радуга. Площадь Захариаша-из-Градца поражает треугольной формой и фасадами в стиле барокко и ренессанс, выкрашенными в яркие жёлтые, розовые и голубые оттенки.

Эти дома — бывшие резиденции знати, соединённые элегантными аркадами, которые в хорошую погоду превращаются в уютные террасы кафе.

В сердце — замок

В северной части площади находится гордость города — замок Тельч. Первоначально готический, в XVI веке он был перестроен в ренессансном стиле и теперь впечатляет своей архитектурой и богатой внутренней экспозицией.

Некоторые части, например сад, открыты для самостоятельного посещения, но самые интересные — Золотой зал и Африканский зал с охотничьими трофеями — доступны только с экскурсией.

Панорамы и подземелья

Обязательно поднимитесь на башню церкви Святого Иакова, чтобы увидеть весь Тельч с высоты. А если хочется приключений — спуститесь в подземелья под главной площадью.

Там проложена сеть туннелей, ведущих к подвалам замка. В сопровождении гида они рассказывают куда больше, чем просто о кирпичах и камнях.

Как добраться и когда ехать

Из Праги в Тельч удобнее всего ехать на машине — всего около двух часов. Общественный транспорт займёт не менее четырёх часов, а прямого маршрута нет. Если времени немного, можно выбрать тур с трансфером из столицы и гидом.

Проведите в Тельче хотя бы одну ночь — этот город по вечерам преображается, когда разноцветные фасады отражаются в воде каналов, а кафе наполняются смехом и ароматом чешской кухни.

Уточнения

Мора́вия (чеш. и словац. Morava, нем. Mähren) — исторический регион Чешской республики, находящийся в восточной её части. Историческая территория расселения моравов.





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