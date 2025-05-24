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Пляж, где волны звучат в ритме барабанов: самый музыкальный пляж Западной Африки

2:22
Туризм

В Западной Африке скрываются пляжи, которые легко могут соперничать с лучшими курортами мира. Один из них — пляж Кокробайт в Гане, всего в получасе езды от столицы Аккры. Его белоснежный песок, ласковое солнце и ритмы традиционной музыки создают атмосферу, в которую невозможно не влюбиться.

Пляж Ганы, Африка
Фото: commons.wikimedia.org by Luiz Souza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Ганы, Африка

Пляж, который дышит жизнью

Кокробайт — это не просто красивое побережье. Это место, где встречаются местные жители, путешественники и сёрферы со всего мира.

Здесь вы услышите не только прибой, но и африканские барабаны, живую музыку и смех танцующих под открытым небом.

Развлечения на любой вкус

  • Школа сёрфинга мистера Брайта, работающая с 2010 года, предлагает уроки для всех уровней и аренду досок. Волны здесь — настоящее удовольствие для любителей серфинга.
  • Уроки африканских танцев и йоги проходят прямо на пляже, часто под аккомпанемент живых барабанов.
  • Рядом множество баров и ресторанов, где легко найти компанию и новые впечатления.

Культура в каждом шаге

Одно из самых ярких мест — Big Milly's Backyard. Здесь можно остановиться, поесть и насладиться традиционной музыкой, особенно по пятницам.

Пёстрые дашики танцоров, мощные ритмы и искренние эмоции делают каждое выступление незабываемым.

А если хочется продолжить вечер, отправляйтесь в бар Free Kick — здесь до поздней ночи звучит хайлайф, регги и коктейли.

Кухня с характером

Обязательно попробуйте рыбу на гриле с банку в Dizzy Lizzie's — ресторанчике у пляжа, где британско-ганская пара предлагает блюда местной кухни и освежающее пиво или домашний ром. Есть и морепродукты, и классические ганские закуски.

Полезные советы

  • Возьмите с собой наличные — банкоматов рядом почти нет, а карты принимают не везде.
  • Лучшее время для поездки — сухой сезон: зима и лето. Особенно комфортно в январе-феврале, когда дуют прохладные бризы.
  • Аэропорт Котока в Аккре — ближайшая воздушная гавань. Оттуда до пляжа — около 30 минут на такси или дешёвом тро-тро (местное маршрутное такси от станции Канеши).

Уточнения

Респу́блика Га́на (англ. Republic of Ghana) — государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. Столица — Аккра. Топоним происходит от "гана" — титула правителей империи Гана, который означает "военачальник".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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