Пляж, где волны звучат в ритме барабанов: самый музыкальный пляж Западной Африки

В Западной Африке скрываются пляжи, которые легко могут соперничать с лучшими курортами мира. Один из них — пляж Кокробайт в Гане, всего в получасе езды от столицы Аккры. Его белоснежный песок, ласковое солнце и ритмы традиционной музыки создают атмосферу, в которую невозможно не влюбиться.
Кокробайт — это не просто красивое побережье. Это место, где встречаются местные жители, путешественники и сёрферы со всего мира.
Здесь вы услышите не только прибой, но и африканские барабаны, живую музыку и смех танцующих под открытым небом.
Одно из самых ярких мест — Big Milly's Backyard. Здесь можно остановиться, поесть и насладиться традиционной музыкой, особенно по пятницам.
Пёстрые дашики танцоров, мощные ритмы и искренние эмоции делают каждое выступление незабываемым.
А если хочется продолжить вечер, отправляйтесь в бар Free Kick — здесь до поздней ночи звучит хайлайф, регги и коктейли.
Обязательно попробуйте рыбу на гриле с банку в Dizzy Lizzie's — ресторанчике у пляжа, где британско-ганская пара предлагает блюда местной кухни и освежающее пиво или домашний ром. Есть и морепродукты, и классические ганские закуски.
Респу́блика Га́на (англ. Republic of Ghana) — государство в Западной Африке. Входит в Содружество наций. Столица — Аккра. Топоним происходит от "гана" — титула правителей империи Гана, который означает "военачальник".
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