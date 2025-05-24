Во Вселенной бродят призраки гравитации: загадка невидимых чёрных дыр

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Они странствуют по Млечному Пути, не привязаны ни к одной звезде и могут быть ключом к пониманию происхождения самых массивных объектов во Вселенной. Учёные предполагают, что десятки чёрных дыр промежуточной массы — от 10 000 до 100 000 солнечных — скрываются в нашей галактике, но найти их пока не удаётся.

Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1301a/ by ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ черные дыры в Млечном Пути

Что такое блуждающие чёрные дыры?

По новым симуляциям, в Млечном Пути могут свободно перемещаться от пяти до 18 таких объектов.

Это не сверхмассивные гиганты, как Стрелец A* в центре галактики (масса — 4,5 млн Солнц), и не типичные "малыши", образующиеся при гибели звёзд. Это — нечто среднее, редкое и почти неуловимое.

Галактические поглощения и их последствия

На протяжении своей истории Млечный Путь поглотил множество карликовых галактик. Некоторые из них, вероятно, имели свои собственные сверхмассивные чёрные дыры.

Ожидалось, что эти объекты сливаются с центральной чёрной дырой, но новая модель показывает иное: часть этих дыр могла "застрять" в галактическом диске и теперь просто дрейфует в пространстве.

Почему они так важны?

Если подтвердить существование таких блуждающих чёрных дыр, это станет важнейшим шагом к пониманию того, как вообще растут чёрные дыры.

Возможно, именно они — недостающее звено между звёздными и сверхмассивными чёрными дырами.

Исследование, проведённое учёными Цюрихского университета, уже принято к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Однако авторы призывают к осторожности.

"Мы не можем с уверенностью сказать, где находятся эти чёрные дыры и какой у них точно масштаб. Это — лишь модель, пусть и очень убедительная". — призывают авторы.

В поисках невидимого

Существование блуждающих чёрных дыр пока не подтверждено прямыми наблюдениями.

Они не излучают света, не сопровождаются аккреционными дисками и не взаимодействуют с окружающей материей так, чтобы их можно было легко "заметить".

Пока они — гипотеза, но потенциально решающая для всей космологии.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.



Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

