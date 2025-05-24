Открытия года: три места в Будапеште, где можно поесть вкусно и дёшево

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кто сказал, что вкусно — значит дорого? В Будапеште появляются новые заведения быстрого питания, где за 2500 форинтов можно не просто утолить голод, а насладиться качественной кухней. Вот три интересных места, которые стоит попробовать в ближайшее время.

Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фастфуд Будапешта

Индия на вынос — Indigo Express

Если вы любите насыщенные специи и сытные блюда — обязательно загляните в Indigo Express. Это заведение в индийском стиле предлагает блюда, укладывающиеся в бюджет до 2500 форинтов.

Rajma bowl — 2490 форинтов

Чечевичный ролл с нутом — 2190 форинтов

Все блюда подаются с домашними лепешками и свежими овощами

Такой перекус не только согревает, но и приятно удивляет.

Гирос, как в Афинах — Allos Gyros Kispest

Любите греческую кухню? Allos Gyros Kispest привозит мясо и овощи прямо из Греции — и это чувствуется в каждом кусочке.

Классический гирос — 1900 форинтов

Большой выбор свежих салатов

Атмосфера, как на уютной улочке в Салониках

Это место идеально подходит для тех, кто хочет на минуту перенестись в Средиземноморье.

Уличная классика — Buda smash

Громкое название и уверенный вкус — это Buda. Маленький бизнес, который делает ставку на простые, но качественные блюда: сэндвичи, картофель фри и, конечно, бургеры.

Бургер — всего 2250 форинтов

Мясной рулет с чеддером и карамелизированным луком

Два размера сэндвичей на выбор

Идеально для тех, кто хочет быстро, вкусно и сытно.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Буды, Пешта и Обуды.

