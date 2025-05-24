Открытия года: три места в Будапеште, где можно поесть вкусно и дёшево

Кто сказал, что вкусно — значит дорого? В Будапеште появляются новые заведения быстрого питания, где за 2500 форинтов можно не просто утолить голод, а насладиться качественной кухней. Вот три интересных места, которые стоит попробовать в ближайшее время.
Если вы любите насыщенные специи и сытные блюда — обязательно загляните в Indigo Express. Это заведение в индийском стиле предлагает блюда, укладывающиеся в бюджет до 2500 форинтов.
Такой перекус не только согревает, но и приятно удивляет.
Любите греческую кухню? Allos Gyros Kispest привозит мясо и овощи прямо из Греции — и это чувствуется в каждом кусочке.
Это место идеально подходит для тех, кто хочет на минуту перенестись в Средиземноморье.
Громкое название и уверенный вкус — это Buda. Маленький бизнес, который делает ставку на простые, но качественные блюда: сэндвичи, картофель фри и, конечно, бургеры.
Идеально для тех, кто хочет быстро, вкусно и сытно.
Будапе́шт (венг. Budapest) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Буды, Пешта и Обуды.
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