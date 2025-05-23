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Алхимия вкуса: вино из XX века и кухня как произведение искусства, и всё это в сердце Греции

2:36
Туризм

Где можно попробовать равиоли с грибами, как из сказки, и вина, возраст которых сопоставим с историей XX века? В ресторане Alibertos, открытом в 2020 году в деревне Кунуупидиана под Ханьей. Название — "альимбертос" — в критском диалекте означает "свободный". И это слово как нельзя лучше отражает философию Джорджа Бадоянни, создателя этого места.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Винная карта, которая поражает

Начав с 60 этикеток, сегодня винная карта Alibertos насчитывает около 1000 наименований. Здесь соседствуют редкие греческие вина с легендарными Бордо 50-х годов.

Именно эта коллекция и привлекла внимание журнала Wine Spectator. Вино здесь не просто напиток, а часть гастрономического ритуала.

Меню, полное смелости

Основной акцент сделан на мясе и редких резах. Но есть и настоящие гастрономические вызовы. Например, мозги с икрой морского черта и авголемоно, поданные прямо на кости.

Или тартар из говядины с горчицей и соусом из репы. Горчицу здесь даже пробуют делать из местной дикорастущей врувы — эксперимент, за которым хочется наблюдать.

"Мы любим использовать недооценённые продукты", — говорит Джордж, и предлагает, например, салат из свёклы с шестью разными текстурами и чевром, смешанным с творогом.

Свежесть — прямо с грядки

У ресторана есть собственный сад, где выращивают не только традиционные, но и экзотические культуры, вроде белой американской свёклы.

Сотрудничество с фермером Антонисом Аницасисом позволило использовать даже оливковое масло из его ремесленного хозяйства. Его подают к хлебу с морской солью в начале ужина.

Изысканная простота

Яйца со стака — типичное критское блюдо, но подача в Alibertos делает его почти французским: с трюфелем, жареным картофелем paillasson и бокалом шампанского.

А равиоли с дикими грибами, сыром Метсовоне и горной зеленью Крита просто поражают своей утончённостью.

Пространство для винных встреч

В минималистичном интерьере с работами греческих художников проходят встречи винного клуба и тематические ужины. Например, посвящённые вину времён Второй мировой.

А следующим летом появится пространство для частных ужинов с настоящей дровяной печью и откроется короткометражный фильм о виноделах Крита.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη ) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Административный центр — город Ираклион.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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