Неожиданная роль замка в судьбе Англии: башня, которая стала сердцем королевства

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На вершине живописных Белых скал, где Англия глядит в лицо Европе через Дуврский пролив, возвышается замок, переживший осады, войны и тысячелетия — Дуврский. Это не просто старинная крепость, а настоящее сердце английской истории, где каждый камень помнит героев, монархов и оборону на грани чудес.

Фото: commons.wikimedia.org by Dorian Claeys, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замки Англии

Путь длиной в тысячелетия

История этого места началась ещё в железном веке. Городище на скалистом утёсе предшествовало римскому вторжению, и именно римляне первыми построили здесь маяк — фарос, один из самых хорошо сохранившихся в Британии.

Впоследствии рядом появилась саксонская церковь Святой Марии в Кастро — свидетельство глубокой преемственности культуры.

Генрих II и рождение Великой башни

Ключевой поворот произошёл в 1180-х годах при короле Генрихе II, когда Дувр начали превращать в неприступную крепость. Тогда была возведена Большая башня — королевская резиденция и символ силы.

Однако настоящий расцвет оборонительной архитектуры замок пережил уже при Иоанне Безземельном, который усилил стены и добавил многочисленные башни, соответствующие лучшим стандартам осадной защиты того времени.

От Наполеона до Дюнкерка

Военные конфликты последующих эпох не обошли Дувр стороной. В период Наполеоновских войн под крепостью вырыли сложную систему туннелей и казарм.

Их вторая жизнь началась во Вторую мировую — здесь находился штаб военно-морских операций, координировавший эвакуацию из Дюнкерка (операция "Динамо"). В годы Холодной войны часть туннелей вновь переоборудовали под нужды обороны.

Замок, что продолжает служить

Даже сегодня Дуврский замок остаётся символом обороны и стратегического контроля. Благодаря выгодному расположению он веками защищал Англию от угроз с материка.

Сейчас это памятник I категории, охраняемый как объект национального значения, где история оживает в каждой башне и туннеле.

Что обязательно стоит увидеть:

Римский маяк II века — один из немногих сохранившихся в Европе

Средневековую цитадель и Большую башню

Подземные туннели времён Второй мировой

Уточнения

Дувр (англ. Dover, фр. Douvres, лат. Dubris) — город и порт в Великобритании, в английском графстве Кент, административный центр одноимённого района. Расположен у пролива Па-де-Кале, связан железнодорожным паромом с Дюнкерком (Франция).

