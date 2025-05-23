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Речные короли СССР: самые мощные и знаменитые советские теплоходы

2:18
Туризм

Река Советского Союза — не только источник жизни, но и важная транспортная артерия, по которой бороздили свои воды настоящие короли речного флота — советские теплоходы.

Теплоход Москва-62 поворачивает Саратов
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Теплоход Москва-62 поворачивает Саратов

Эти гиганты воды соединяли отдалённые города и сёла, перевозили миллионы пассажиров и тонны грузов, а их мощь и надёжность стали символом могущества страны.

“Родина” — символ советской пассажирской речной мощи

Построенный в 1954 году, теплоход “Родина” стал одним из первых массовых пассажирских судов нового поколения. Вместительный, надёжный и удобный, он обеспечивал комфортные путешествия по Волге и другим крупным рекам, став настоящей “плавучей гостиницей” для советских туристов.

“Коммуна” — самый старый и легендарный теплоход

“Коммуна” — уникальное судно, построенное ещё в 1913 году и пережившее несколько эпох. Этот пароход с историей длиной в столетие принимал участие в строительстве Беломорско-Балтийского канала и даже участвовал в боевых операциях. Сегодня “Коммуна” — живой музей речного флота.

Проекты Р-21 и Р-51 — грузовые гиганты

Советский Союз не только перевозил пассажиров, но и строил мощные грузовые суда. Серии проектов Р-21 и Р-51 отличались большой грузоподъемностью и высокой мощностью двигателей, обеспечивая эффективные перевозки по сложным речным маршрутам.

“Волга-55” — гордость советского судостроения

Этот пассажирский теплоход, построенный в 1960-х, отличался инновационным дизайном и улучшенным комфортом для пассажиров. “Волга-55” стал одним из символов эпохи речных круизов в СССР.

Речной транспорт — сердце внутренних перевозок

Речные теплоходы СССР играли ключевую роль в обеспечении связи и экономики огромной страны. Они связывали регионы, доставляли грузы и пассажиров, помогали в строительстве и развитии промышленности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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