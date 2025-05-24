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Дороги зовут: вот какие туристические маршруты прокладывают по всей России

1:48
Туризм

Что общего между дорогой на юг, пейзажами Карелии и трассой до Казани? Всё это — часть амбициозного плана по развитию автотуризма в России. Государство делает ставку на самостоятельных путешественников, и скоро у них появится ещё больше возможностей для поездок по стране на своём автомобиле.

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

На совещании у президента Владимира Путина министр экономического развития Максим Решетников объявил: Россия готовится расширить карту туристических автомаршрутов почти в полтора раза. Сегодня доступны 80 направлений, а вскоре их станет около 120.

"Приоритет мы отдали маршрутам, которые ведут к крупным городам — например, от Москвы до Краснодара и Новороссийска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Казани", — отметил министр.

С полным списком уже доступных маршрутов можно познакомиться на официальной платформе "Путешествуем.РФ". Это не просто дороги — это carefully planned routes, созданные с учётом удобства, безопасности и туристического интереса.

Такой подход не только повышает интерес к внутреннему туризму, но и поддерживает малый бизнес вдоль трасс: кемпинги, кафе, гостиницы, музеи и местные фермы получают дополнительный поток клиентов.

К чему это приведёт

  • Увеличение доступности путешествий для тех, кто предпочитает авто перед самолётами и поездами.
  • Развитие инфраструктуры: больше зон отдыха, сервисов и точек притяжения.
  • Экономическое оживление в регионах.

Автотуризм — это свобода передвижения, гибкость планов и возможность открывать Россию в своём темпе. Похоже, теперь он станет ещё популярнее.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche - "ход" и route - "дорога") — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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