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В каких странах Европы россиянам всё ещё легко получить шенгенскую визу

2:16
Туризм

Несмотря на санкции и политическую напряженность, интерес россиян к поездкам в Европу растёт — более 606 тысяч заявлений на шенгенскую визу было подано в 2024 году. Это на 16,5% больше, чем годом ранее. Однако добраться до любимых городов становится всё сложнее: не только из-за цен, но и из-за бюрократических барьеров.

Финская граница
Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Финская граница

Где россиянам дают визы охотнее всего

Италия уверенно сохраняет репутацию самой "отзывчивой" страны: в московском консульстве отказали всего 4,3% заявителей. К тому же 76% всех виз были многократными. Это рекорд среди европейских стран.

Испания также смягчила подход — отказов стало почти в два раза меньше (8,5% против 14,5% в 2023 году). Но радоваться рано: доля многократных виз здесь минимальна — всего 8%.

Франция осторожничает: лишь треть виз оказалась многократной (32,6%). Визу получить проще, чем раньше, но надолго в страну не пустят.

Кто ещё не ставит палки в колеса

Неплохо зарекомендовали себя Венгрия (37% многократных виз), Швейцария и Румыния (всего по 2–5% отказов). Немецкое консульство хоть и отклоняет лишь 5,5% заявок, но 93% виз — однократные. Греция отказала в визе в 13% случаев, при этом 36% виз — многократные.

А где россиян не ждут

Антирекорд — у Мальты. Из 1,1 тысячи заявок четверть были отклонены. Не лучше обстоят дела и в Австрии (отказ — 22,8%), Эстонии (22,7%) и Швеции (21%).

Путешествие в Европу: уже не массовый туризм

Как поясняет Артур Мурадян, вице-президент АТОР по международному туризму, спрос на Европу сохраняется, но поездка туда теперь — скорее нишевый продукт. Требуется серьёзное планирование, а сама поездка обойдётся недешево.

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ).

Ви́за (лат. visereпосещать, навещать или фр. visaпросмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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