В огромной территории Советского Союза речные маршруты играли ключевую роль в транспортной системе страны.
Многие из них были настоящими водными экспедициями, которые могли длиться не один день, связывая удалённые уголки страны и обеспечивая непрерывное сообщение между регионами.
Вот самые продолжительные речные маршруты Советского Союза с примерным километражом.
Волга (Москва — Астрахань — Каспийское море)
Примерная длина маршрута — около 3 500 км. Путешествие по главной реке Европы связывало столицу с южными регионами и Каспийским морем.
Обь (от устья до Новосибирска и выше)
Длина судоходного маршрута — около 3 650 км. Обь — одна из крупнейших сибирских рек, связующая запад и север страны.
Енисей (устье — Красноярск — северные районы)
Судоходный путь протяжённостью примерно 3 400 км. Енисей — могучая река Сибири, позволяющая доставлять грузы в самые отдалённые районы.
Лена (устье — Якутск)
Длина судоходного маршрута — около 2 400 км. Эта река важна для транспортного сообщения северо-восточных регионов.
Волго-Донской канал (соединение Волги и Дона)
Протяжённость — около 101 км, но стратегическое значение канала огромно — он связывает два больших бассейна и сокращает путь на тысячи километров.
Амур (от Хабаровска до устья)
Примерная длина судоходного маршрута — около 2 700 км. Эта река обеспечивала транспорт на дальневосточных рубежах СССР.
Эти маршруты — настоящие легенды речного транспорта СССР. Они объединяли людей, перевозили грузы и помогали развивать отдалённые регионы страны, оставляя неизгладимый след в истории.
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