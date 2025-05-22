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Самые продолжительные речные маршруты Советского Союза

2:04
Туризм

В огромной территории Советского Союза речные маршруты играли ключевую роль в транспортной системе страны.

Круиз по Волге
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Круиз по Волге

Многие из них были настоящими водными экспедициями, которые могли длиться не один день, связывая удалённые уголки страны и обеспечивая непрерывное сообщение между регионами.

Вот самые продолжительные речные маршруты Советского Союза с примерным километражом.

Волга (Москва — Астрахань — Каспийское море)

Примерная длина маршрута — около 3 500 км. Путешествие по главной реке Европы связывало столицу с южными регионами и Каспийским морем.

Обь (от устья до Новосибирска и выше)

Длина судоходного маршрута — около 3 650 км. Обь — одна из крупнейших сибирских рек, связующая запад и север страны.

Енисей (устье — Красноярск — северные районы)

Судоходный путь протяжённостью примерно 3 400 км. Енисей — могучая река Сибири, позволяющая доставлять грузы в самые отдалённые районы.

Лена (устье — Якутск)

Длина судоходного маршрута — около 2 400 км. Эта река важна для транспортного сообщения северо-восточных регионов.

Волго-Донской канал (соединение Волги и Дона)

Протяжённость — около 101 км, но стратегическое значение канала огромно — он связывает два больших бассейна и сокращает путь на тысячи километров.

Амур (от Хабаровска до устья)

Примерная длина судоходного маршрута — около 2 700 км. Эта река обеспечивала транспорт на дальневосточных рубежах СССР.

Эти маршруты — настоящие легенды речного транспорта СССР. Они объединяли людей, перевозили грузы и помогали развивать отдалённые регионы страны, оставляя неизгладимый след в истории.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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