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Туризм в СССР. Незабываемая поездка в Ялту

1:57
Туризм

Поездка в Ялту в советские времена — это был почти квест уровня "Выжить и не сойти с ума".

Ялта
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Ялта

Сначала тебе нужно было добыть путёвку — то есть пройти настоящие испытания бюрократического лабиринта. Если повезёт, тебе вручат заветный билетик, а если нет — стой в очереди до следующего года!

Дальше начинается настоящий эпос: плацкартный поезд, где спать не обещают, зато можно познакомиться с соседями, которые с удовольствием поделятся своими теориями заговора и рецептами бабушкиных пирожков. Легендарные "поездные" гудки, пересуды и нескончаемые остановки — всё это стало частью душевного саундтрека путешествия.

Добравшись до Ялты, туристы сразу попадали в "рай для терпеливых": море (холодноватое, но бесплатно), субтропические растения (иногда даже живые), и неизменные очереди в столовую. Мороженое в вафельном рожке таяло быстрее, чем успевали его съесть — но мы терпели, ведь это было почти как победа.

Экскурсии по дворцам и паркам были обязательны, а рассказы экскурсоводов зачастую напоминали микс из мифов и "рассказы от бабушки". "Ласточкино гнездо" казалось самым романтичным местом, если не считать соседнего строящегося барака.

А уж ночёвка в гостинице — отдельная история: скромный номер, вентилятор, который работал с шумом реактивного двигателя, и соседи с пением до рассвета. Но кто в здравом уме откажется от возможности проснуться под звуки хорового исполнения "Интернационала"?.

В итоге — поездка в Ялту была не столько отдыхом, сколько приключением, полным неожиданных открытий и новых знакомств. И, надо признать, воспоминания о тех временах вызывают не только улыбку, но и тёплую ностальгию по эпохе, когда отпуск был настоящим событием — и главным героем был не Тик-Токе, а ты сам.

Ялта продолжает оставаться одним из лидеров турбизнеса России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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