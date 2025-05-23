Самбука-ди-Сицилия — одна из красивейших деревень Италии. Расположенная в живописных пейзажах Агридженто и тесно связанная с историей арабского господства, Самбука была основана арабами как один из первых центров их правления и получила название Забут.
Основатели построили замок, создали городскую планировку с широкими проспектами и заложили основу для исламского поселения. Здесь были заложены основы исламского присутствия, которое сохранилось на протяжении веков.
Форт Маццаллаккар, построенный около 830 года, считается первым элементом городского развития Самбуки, или, скорее, Забута. Сегодня это укрепление частично затоплено водами озера Апельсинов, искусственного водоема, созданного в 1950-х годах для решения проблемы нехватки воды на Сицилии.
Самбука богата многочисленными образцами религиозной архитектуры, такими как святилище Марии Сантиссимы Аудиенции и церковь Святой Екатерины. Дворцы Самбуки свидетельствуют об исторической и политической эволюции города.
Окрестности Самбуки также славятся своими виноградниками, оливками. Местные сладости, приготовленные на основе миндаля и рикотты, являются символами плодородия и материнского богатства этой земли, пишет turistipercaso.
Форт (лат. fortis — «крепкий, сильный») — большое (долговременное — закрытое или временное — полевое [открытое]) замкнутое укрепление, составная часть внешней линии оборонных сооружений фортеции (крепости с цитаделью — детинцем, кремлём, а также башнями-бастионами), и укреплённого района.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.