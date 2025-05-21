Альпийский шарм Словении: как открыть для себя активный отдых и деликатесы

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Словении каждый путешественник найдет что-то для себя: в горных районах производят превосходные сыры, а близость Адриатического моря гарантирует широкий выбор блюд из свежей рыбы.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

В ходе поездки можно посетить долину реки Соча, где расположен молочный музей в Кобариде. Здесь, на местной фабрике, фермеры до сих пор поставляют молоко от коров, содержащихся на свободном выпасе, для производства сыра. Каждая партия молока проходит строгий контроль, и при обнаружении антибиотиков она отбраковывается.

После посещения сыроварни можно отправиться в ресторанчик с труднопроизносимым названием. Если вы не большой поклонник рыбы, то попробовать местные деликатесы все же стоит. Морская рыба в Словении восхитительна. Отведайте тартар из лосося, рыбное ризотто — всего и не перечислишь!

Кобарид — город с особым шармом, отличающимся от Целе и Птуя. Здесь чувствуется альпийский колорит с сильным влиянием Италии. В городе расположен мемориальный музей Первой мировой войны, где можно увидеть шокирующие документальные кадры о жестокости ближнего боя.

Недалеко от Кобарида находится очаровательная деревушка Бовец, известная как "Планета активного отдыха". Здесь любой турист может найти занятие по душе: рафтинг, каякинг, скалолазание и, конечно же, зиплайн, пишет femina.

Уточнения

Кая́кинг (англ. kayaking; от эскалеут., каяк — букв. «мужская охотничья лодка», одиночная байдарка) — один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна — каяка. Человека, занимающегося каякингом, называют «каякером» (kayaker).



